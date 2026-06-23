



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان قزوین، تحت هدایت و نظارت حجت الاسلام و المسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس اطلاعیه شماره ۱ این ستاد، مراسم بزرگ «بدرقه آقای شهید ایران» با شعار محوری «باید برخواست» برگزار خواهد شد. همچنین با استناد به بیانیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید، «مشت گره‌کرده» به عنوان نماد رسمی بدرقه امام شهید مردم ایران در این مراسم انتخاب شده است.

در این راستا، ستاد برگزاری اعلام کرد که تمامی مراسم‌ها با ماهیت مردمی برگزار خواهد شد و از ظرفیت‌های «قرارگاه رهبر شهید» که در بیش از ۱۱۲ شب، شاهد تجلی عشق و ارادت مردم قزوین به امام شهید بوده است، استفاده خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، کمیته‌های مختلفی با مسئولیت‌های مشخص تشکیل شده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمیته اسکان: با مسئولیت شهرداری قزوین و همکاری نهاد‌های مختلف جهت میزبانی از عزاداران.

کمیته اعزام: مسئولیت اعزام عاشقان امام شهید به تهران بر عهده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان است که محل اسکان شرکت‌کنندگان در منطقه ۱۱ تهران نیز پیش‌بینی شده است.

کمیته اطلاع‌رسانی: با مسئولیت صداوسیما و همکاری مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی.

کمیته‌های امنیتی، امداد و نجات، پشتیبانی و ستاد عتبات: جهت تضمین سلامت و آرامش شرکت‌کنندگان در مراسم.

همچنین مقرر شد تجمعات داخل شهر قزوین برای جاماندگان مراسم تشییع در تهران، شب هفتم امام شهید و تشییع نمادین در استان، تحت مسئولیت «قرارگاه رهبر شهید» برگزار شود.

دبیرخانه این ستاد در استانداری قزوین مستقر است و سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان، به عنوان سخنگوی ستاد و مسئول اجرایی مراسم در استان قزوین تعیین شده است.





