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فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از غرق شدن پسر بچهای پنج ساله در ساحل نایبند عسلویه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ حسین خواجه گفت: در پی اعلام حادثه دریایی در ساحل نایبند بلافاصله مامورین انتظامی و امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور در محل مشخص شد که خانوادهای از اهالی شهرستان در ساحل در حال تفریح بودهاند و پسر بچه پنج ساله در داخل آب در حال بازی بوده که دچار موج گرفتگی شده است.
خواجه گفت: در پایان با وجود تلاش ماموران انتظامی و دریابانی پسر بچه جان خود را از دست داد.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در هنگام حضور در سواحل، از شهروندان و والدین خواست تا در هنگام تردد با کودکان در مناطق ساحلی، نهایت دقت و مراقبت را به کار گیرند تا از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.