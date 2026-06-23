به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ حسین خواجه گفت: در پی اعلام حادثه دریایی در ساحل نایبند بلافاصله مامورین انتظامی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور در محل مشخص شد که خانواده‌ای از اهالی شهرستان در ساحل در حال تفریح بوده‌اند و پسر بچه پنج ساله در داخل آب در حال بازی بوده که دچار موج گرفتگی شده است.

خواجه گفت: در پایان با وجود تلاش ماموران انتظامی و دریابانی پسر بچه جان خود را از دست داد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در هنگام حضور در سواحل، از شهروندان و والدین خواست تا در هنگام تردد با کودکان در مناطق ساحلی، نهایت دقت و مراقبت را به کار گیرند تا از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.