پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی دامپزشکی گیلان به منظور تأمین بهداشت عمومی و پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای خطرناک و مشترک میان انسان و دام به ویژه تب کریمه - کنگو، اطلاعیه بهداشتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در این اطلاعیه آمده است:به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از بروز و شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام از قبیل تب کریمه-کنگو، بروسلوز و ...، رعایت توصیههای بهداشتی زیر ضروری است:
۱ - دام نذری از میادین عرضه دام که تحت نظارت سازمان دامپزشکی است، خریداری شده و از خرید و کشتار دامهای تب دار و بیمار اجتناب نمایید.
۲- از خرید دام دارای ظاهر نامناسب و علائمی از قبیل لنگش، قرمزی چشم و ریزش ترشحات از چشم و بینی، خودداری شود.
۳- برای جلوگیری از بروز و شیوع بیماریهای مشترک میان انسان و دام و آلودگیهای زیست محیطی، از کشتار دام در محلهای عزاداری، معابر عمومی، منازل و در مقابل دستهجات عزاداری جداً خودداری شود.
۴- لازم است در کلیه مراحل خریداری دام، ذبح دام، جدا کردن آلایش (کبد، ریه، قلب و کلیهها) و قطعه قطعه کردن گوشت، حتماً از دستکش استفاده شود.
۵- ضروری است برای حذف عوامل بیماریزا، گوشت به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه یخچال نگهداری و سپس نسبت به قطعه قطعه کردن و مصرف آنها اقدام شود.
۶- درصورت خریداری گوشت نذری از قصابیها، حتماً به مراکز تحت نظارت دامپزشکی مراجعه و به وجود مهر دامپزشکی و برچسب مشخصات گوشت مانند تاریخ مصرف و... بر روی لاشه، توجه شود.
۷- هنگام ذبح دام لازم است از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش، عینک، چکمه و لباس مناسب استفاده شود.
۸- از مصرف گوشت، جگر و دیگر احشای خوراکی دام به صورت خام و نیمه پخته جداً خودداری شود.
۹- افرادی که اقدام به خرد کردن و قطعهبندی لاشه دام قربانی میکنند ضمن استفاده از دستکش، از خوردن، آشامیدن، کشیدن سیگار و... جداً خودداری کنند.
۱۰- کشتارگاههای صنعتی دام استان در این ایام فعال میباشند و هیاتهای مذهبی، خیرین و شهروندان به منظور رعایت شرایط بهداشتی دام خود را از میادین و مکانهای مجاز عرضه دام زنده تحت نظارت دامپزشکی تهیه و با توجه به کنترل و بررسی دام قبل، حین و پس از کشتار آن را در کشتارگاه قربانی کرده و از کشتار در اماکن عمومی به صورت جدی خودداری نمایند.
روابط عمومی دامپزشکی گیلان همچنین اعلام کرد: سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۱۲ دامپزشکی پاسخگوی سؤالات مردم در سطح استان است.