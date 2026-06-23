مدیرکل انتقال خون لرستان گفت: پایگاه‌های انتقال خون در سطح استان با افزایش شیفت‌های کاری، آماده پذیرش عزاداران جهت نذر خون و پیوستن به سیل عظیم جان‌فدایان حسینی هستند.

فعالیت پایگاه‌های انتقال خون لرستان در روز‌های تاسوعا و عاشورا

فعالیت پایگاه‌های انتقال خون لرستان در روز‌های تاسوعا و عاشورا

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل انتقال خون لرستان امروز صبح در حاشیه دیدار با مدیران مراکز انتقال خون در سالن جلسات اظهار کرد: با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای این ایام پایگاه‌های انتقال خون در سطح استان با افزایش شیفت‌های کاری، آماده پذیرش عزاداران جهت نذر خون و پیوستن به سیل عظیم جان‌فدایان حسینی هستند.

علی سوری؛ در تشریح فعالیت پایگاه‌های شهرستان خرم‌آباد گفت: در مرکز استان، پایگاه‌های «شهید رستمی مقدم» و «شهدای علوی» در سه شیفت کاری فعال خواهند بود، براین‌اساس پایگاه شهدای علوی از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ به‌صورت یکسره آماده خدمت‌رسانی است.

سوری گفت: پایگاه شهید رستمی مقدم نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ فعالیت خواهد داشت، همچنین به‌منظور تسهیل در امر اهدای خون برای عزاداران حاضر در مراسم، اتوبوس سیار اهدای خون در نوبت شب از ساعت ۲۱ الی ۲۳ در حاشیه مراسم عزاداری گلزار شهدای خرم‌آباد مستقر خواهد شد.

سوری در خصوص وضعیت فعالیت پایگاه‌های شهرستان بروجرد بیان کرد: پایگاه اهدای خون «شهید جوانمرد» شهرستان بروجرد نیز در روز‌های تاسوعا و عاشورا با ظرفیت کامل در سه شیفت کاری از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ فعال و پذیرای سوگواران حسینی است.

مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به ساعات کاری در دیگر شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: پایگاه اهدای خون شهرستان الیگودرز و پایگاه «شهدای محبین» کوهدشت در این دو روز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر آماده دریافت خون‌های اهدایی هستند، همچنین پایگاه «شهید لشنی» شهرستان دورود از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.