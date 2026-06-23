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سرپرست مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تاکید بر اهمیت اجرای تعمیرات اساسی و طرحهای بهبود فرآیند در تاسیسات رگ سفید۱ گفت: این اقدامات با هدف افزایش بهرهوری، رفع چالشهای عملیاتی و ایجاد شرایط پایدار برای تداوم تولید نفت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد منصوری در بازدید از از تاسیسات عملیاتی رگ سفید ۱ در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد: عملیات تعمیرات اساسی مخزن ثقلی به دلیل اهمیت ویژه آن و همچنین احداث گرمکن برقی طبق زمانبندی در حال اجراست و در صورت تکمیل، نقش موثری در بهبود شرایط تولید این واحد خواهد داشت.
وی با اشاره به تعامل و همافزایی میان شرکتهای تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: اجرای این عملیات با مشارکت مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشینآلات صنعتی ستاد انجام میشود و امیدواریم با پشتکار همکاران، در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در این بازدید که با هدف بررسی روند عملیات اجرایی تعمیرات اساسی مخزن ثقلی و همچنین اقدامات احداث نمک گیربرقی و اصلاحیههای فرآیندی مرتبط با تولید انجام شد، آخرین اقدامات صورتگرفته را تشریح کرد.
سید محسن دهبانپور با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی که در شرایط گرمای طاقتفرسا مشغول فعالیت هستند اظهار داشت: عملیات اجرایی تعمیرات اساسی مخزن ثقلی این واحد با رعایت کامل استانداردها و الزامات ایمنی در حال انجام است.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم این مخزن در کوتاهترین زمان ممکن به مدار عملیاتی بازگردد.
تاسیسات عملیاتی رگسفید یک زیر مجموعه شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در استان خوزستان است.