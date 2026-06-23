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اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران اعلام کرد با توجه به افزایش حجم سفرهای مذهبی، عملکرد ناوگان حملونقل عمومی در زمینه رعایت حقوق مسافران، بهویژه فراهم کردن امکان اقامه نماز، مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران، در اظهاراتی اعلام کرد که با نزدیک شدن به ایام تاسوعا، عاشورا و اربعین حسینی، نظارت بر عملکرد شرکتها و اتحادیههای مسافربری تشدید خواهد شد.
علی امیری خورهه با تأکید بر اینکه رعایت حقوق مسافران در زمینه اقامه نماز یکی از شاخصهای مورد ارزیابی خواهد بود، افزود: «از تمامی انجمنها، اتحادیهها و شرکتهای حملونقل مسافربری انتظار میرود برنامهریزیهای لازم را برای توقف خودروها در نقاط مناسب جهت اقامه نماز انجام دهند.»
وی خاطرنشان کرد که با توجه به افزایش تقاضا برای سفر در مناسبتهای مذهبی، هماهنگی میان مدیران شرکتها و رانندگان برای استفاده از مجتمعهای خدماتی بینراهی، از ضرورتهای اجرایی در این ایام محسوب میشود تا کیفیت خدماترسانی به مسافران ارتقا یابد.