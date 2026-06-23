همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی و اوج سوگواری شیفتگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شبکه قرآن و معارف سیما با تدارک مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های معنوی، مخاطبان خود را در شب و روز عاشورا همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در شب عاشورا، برنامه زنده «تلاوت» ویژه احیای این شب از ساعت ۱۲ بامداد روی آنتن می‌رود و با پخش تلاوت‌های درخواستی مخاطبان از قاریان برجسته قرآن کریم، فضایی سرشار از معنویت و انس با کلام وحی برای بینندگان فراهم می‌کند.

در ادامه، ویژه‌برنامه زنده عزاداری روز عاشورا از ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود و با نمایش جلوه‌هایی از حضور ارادتمندان اهل‌بیت (ع) در هیئت‌های عزاداری و خیابان‌های سراسر کشور، حال و هوای سوگواری حسینی را به تصویر می‌کشد و مخاطبان را با ابعاد مختلف این واقعه عظیم تاریخی و دینی همراه می‌کند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند ویژه‌برنامه زنده «ظهر عاشورا» را ساعت ۱۲:۲۰ از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) دنبال کنند.

این برنامه با مقتل‌خوانی و روایت لحظات جانسوز روز عاشورا ، یاد و نام شهدای کربلا را زنده نگه می‌دارد و مخاطبان را به تأمل در پیام‌های جاودان قیام حسینی دعوت می‌کند.

از دیگر بخش‌های این روز، پخش زنده مراسم عزاداری حسینیه اعظم زنجان از ساعت ۱۵:۳۰ است؛ آیینی باشکوه که هر سال با حضور گسترده دلدادگان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود و جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم ایران به ساحت مقدس سالار شهیدان را به نمایش می‌گذارد.

شبکه قرآن و معارف سیما با پخش این ویژه‌برنامه‌ها تلاش می‌کند در روز عاشورا پیام آزادگی، ایثار، بصیرت و بندگی مکتب سیدالشهدا (ع) را برای مخاطبان بازتاب دهد و دل‌های مشتاق را بیش از پیش با فرهنگ عاشورا و معارف ناب اهل‌بیت (ع) پیوند بزند.