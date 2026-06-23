معاون سیاسی استاندار کرمان گفت: فعالیت‌های ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان باید با محوریت تقویت هویت ملی و مذهبی، توسعه مهارت‌آموزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین طراحی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت انسجام‌بخشی به برنامه‌های اوقات فراغت، گفت: فعالیت‌های ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان باید با محوریت تقویت هویت ملی و مذهبی، توسعه مهارت‌آموزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین به‌ویژه فضای مجازی طراحی و اجرا شود.

ابوذر عطاپور وزیری دوم تیرماه در جلسه هماهنگی و بررسی برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت گفت: یکی از مطالبات جدی در این حوزه، پرهیز از اقدامات پراکنده و جزیره‌ای و حرکت به سمت ایجاد سازوکاری منسجم برای برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌هاست تا اثربخشی بیشتری برای کودکان، نوجوانان و جوانان حاصل شود.

وی افزود: توجه ویژه به نیاز‌ها و مطالبات کودکان و نوجوانان، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت برنامه‌ها و افزایش مشارکت آنان خواهد بود.

عطاپور وزیری گفت: تقویت روحیه ملی و مذهبی از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های اوقات فراغت است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: انسجام ملی باید به عنوان یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی ویژه نوجوانان و جوانان مورد توجه قرار گیرد.