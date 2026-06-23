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معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم تعیین سهم مشخص و مصوب ورزش از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، خواستار نظارت دقیق و توزیع عادلانه این کمکها بین هیاتهای ورزشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان،رضا نجاتی در شورای ورزش خوزستان با اشاره به اهمیت حمایت از هیاتهای ورزشی و ورزشکاران قهرمان اظهار کرد: لازم است سهم مشخصی از محل مسئولیتهای اجتماعی ارگانها و دستگاهها به حوزه ورزش استان اختصاص یابد و این سهم پس از تصویب، به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود تا بتوانیم گامی موثر در جهت رفع دغدغههای ورزشکاران و هیاتها برداریم.
وی عمده مشکلات هیاتهای ورزشی را در سه حوزه اشتغال ورزشکاران، احداث زیرساختهای ورزشی و کمکهای مالی مستقیم به هیاتها دانست و افزود: ورزش نقشی کلیدی در مقابله با چالشهای اجتماعی و ارتقا سلامت جامعه ایفا میکند و با توجه به شیوع بیماریها، اهمیت این حوزه دوچندان میشود.
نجاتی با تاکید بر پیگیری اجرای قانون جذب سه درصدی ورزشکاران در دستگاههای دولتی، بیان کرد: باید از رعایت این قانون توسط دستگاهها اطمینان حاصل کرده و در صورت عدم اجرا، بازرسیهای لازم صورت گیرد.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به عدم ساماندهی کمکهای شرکتها و ارگانها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت، ۲۰ درصد از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها به حوزه آموزش اختصاص یافته است و ما نیز باید با تدوین مصوبهای، سهم مشخصی از این مسئولیتها را به ورزش استان اختصاص دهیم.
وی تاکید کرد: مسئولیتهای اجتماعی وظیفه ذاتی شرکتها بوده و صدقه نیست لذا باید با عدالت در بین شهرها و بخشهای مختلف استان توزیع شود.
نجاتی همچنین به مشکلات هیات ناشنوایان استان اشاره کرد و گفت: در صورت امکان، مکانی در مجموعه شرکت نفت برای این هیات در نظر گرفته شود تا بخشی از مشکلات آنها مرتفع گردد.
وی با قدردانی از سرمایهگذاری مجموعههای نفت و ملی حفاری در ورزش استان، پیشنهاد کرد که از ظرفیت این ۲ باشگاه برای رفع مشکلات هیاتهای ورزشی استفاده شود.
وی به اهمیت پر کردن اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان اشاره کرد و یادآور شد: به تمام دستگاهها ابلاغ شده است تا این موضوع را با جدیت دنبال کرده و برنامهریزیهای لازم را برای جوانان در این ایام تدوین و اجرا کنند.
بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند.