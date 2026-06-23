به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل زندان‌های استان لرستان با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هم‌زمان با گرامیداشت این هفته، رئیس‌کل دادگستری استان به همراه جمعی از مسئولان ارشد قضایی با حضور در زندان مرکزی خرم‌آباد به‌صورت چهره‌به‌چهره با زندانیان دیدار و درخواست‌های آنان را بررسی کردند.



عبدالمجید کشوری افزود: در این برنامه بیش از ۲۰۰ نفر از قضات دادگستری استان نیز به طور هم‌زمان در زندان‌های سراسر لرستان حضور یافتند و ضمن استماع مستقیم مسائل و مطالبات مددجویان، پرونده‌های واجدان شرایط برای بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی را مورد بررسی قرار دادند.



مدیرکل زندان‌های لرستان با بیان اینکه این اقدام در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و کاهش جمعیت کیفری انجام شد، گفت: مهم‌ترین دستاورد این بازدید‌ها آزادی ۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط بود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله عفو، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.



کشوری گفت: همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه و همزمانی آن با ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تمامی زندانیانی که استحقاق و شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی را دارند، ۱۰ روز مرخصی اعطا می‌شود.



وی تصریح کرد: تعامل مستمر دستگاه قضایی با زندانیان و بررسی میدانی پرونده‌ها نقش مؤثری در رفع موانع قانونی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و باز اجتماعی شدن زندانیان دارد.