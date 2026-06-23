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جزیره کیش پس از یک وقفه کوتاه، با از سر گرفته شدن تدریجی پروازها از روز شنبه ۶ تیر، بار دیگر میزبان مسافران و گردشگران از سراسر کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با آغاز مرحله جدید عملیات پروازی به مقصد جزیره کیش، سامانههای فروش بلیت نیز بهطور رسمی بازگشایی شده و امکان خرید بلیت برای روزهای آتی فراهم گردیده است.
بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، پروازهای مقصد کیش از روز شنبه ۶ تیر بهصورت تدریجی آغاز خواهد شد. بخشی از پروازهای این مسیر در سامانههای فروش بارگذاری شده و فرآیند فروش آنها آغاز شده است.
انتظار میرود با تکمیل برنامههای پروازی در روزهای آتی، تعداد مسیرها و ظرفیت پروازی به شکلی گستردهتر افزایش یابد تا پاسخگوی نیاز مسافران باشد.