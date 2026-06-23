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رئیس سازمان تحقیقات و آموزشِ کشاورزی از راه اندازی دو هزار مزرعع الگویی با هدف ارتقاء بهره وری در تولیدِ محصولات کشاورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بهرهوری؛ کلیدواژهای که حالا بیش از هر زمان دیگری در قلب برنامههای کشاورزی ایران جای گرفته است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با نگاهی تازه به نقشه راه اقتصاد مقاومتی، طرحهای کلانی را عملیاتی کرده تا از مسیر دانشبنیان کردن تولید، کشاورزی را از روشهای سنتی به سمت الگوهای نوین هدایت کند.
غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این درباره گفت: