به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد با همراهی محمدعلی شاه‌حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد و مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، مدیر کل بازرسی استان یزد، در آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) زندان مرکزی یزد برگزار شد، حضور یافت و مبلغ ۵ میلیارد تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کر.

استاندار یزد در این آیین ضمن تقدیر از فعالیت‌های ستاد مردمی دیه استان یزد در راستای اجرای پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت، آزادی یک زندانی»، بر ضرورت توسعه فرهنگ مشارکت‌های مردمی در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده تأکید کرد و گفت: ماه محرم و فرهنگ عاشورا بهترین فرصت برای ترویج روحیه ایثار، همدلی و دستگیری از نیازمندان است و چه نذری ارزشمندتر از آن‌که زمینه آزادی یک زندانی و بازگشت او به کانون خانواده فراهم شود.

محمدرضا بابایی افزود: خیران، هیئت‌های مذهبی و مردم حسینی استان یزد همواره در امور خداپسندانه پیشگام بوده‌اند و امیدواریم با مشارکت گسترده آنان در پویش نذر حسینی، شاهد آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های ناشی از دوری سرپرستان خانواده از کانون گرم خانواده باشیم.

وی خاطرنشان کرد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، علاوه بر گره‌گشایی از مشکلات یک فرد، موجب ایجاد امید، آرامش و استحکام بنیان خانواده‌ها شده و آثار ارزشمند اجتماعی به همراه خواهد داشت.

گفتنی است در پایان این برنامه، آیین آزادی ۱۰ نفر از محکومان مالی جرائم غیرعمد با کمک ستاد مردمی دیه استان یزد برگزار و احکام آزادی این مددجویان به آنان اهدا شد. همچنین از خیرین و نیکوکارانی که با ستاد مردمی دیه استان همکاری داشتند تقدیر به عمل آمد.