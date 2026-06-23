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معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از تکالیف تعیینشده در اسناد بالادستی کشور است و اجرای این برنامه از اولویتهای اصلی نظام سلامت محسوب میشود و مورد تأکید ویژه رئیسجمهور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع که با حضور وبیناری دانشگاههای علوم پزشکی کشور حاضر در این برنامه، برگزار شد، بر ضرورت اجرای این برنامه در سراسر کشور تأکید کرد.
علیرضا رئیسی بیان کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از تکالیف تعیینشده در اسناد بالادستی کشور است و اجرای این برنامه از اولویتهای اصلی نظام سلامت محسوب میشود و مورد تأکید ویژه رئیسجمهور قرار دارد. همچنین مطالعات کارشناسی و تجربیات موجود در حوزه سلامت نشان میدهد؛ استقرار برنامه پزشکی خانواده میتواند به افزایش کارآمدی نظام سلامت، مدیریت بهتر منابع، بهبود دسترسی مردم به خدمات و ارتقای کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منجر شود.
رئیسی با اشاره به روند اجرای برنامه در کشور گفت: وزارت بهداشت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و سایر بخشهای مرتبط، روند استقرار برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را بهصورت مستمر دنبال میکند و نشستهای منظم برای بررسی پیشرفت کار و رفع چالشهای احتمالی برگزار میشود.
رئیسی در انتها گفت: موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت همه ارکان نظام سلامت، همکاری بینبخشی و همراهی مردم است و با تداوم این همکاریها، اهداف پیشبینیشده در حوزه عدالت و دسترسی به خدمات محقق خواهد شد.