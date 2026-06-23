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فرمانده انتظامی بهارستان از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی در بهارستان استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید عسکرینیا اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی و مقابله با فعالیتهای مجرمانه، مأموران انتظامی شهرستان بهارستان حین گشتزنی در محدوده جاده ساوه به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شدند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، خودروی مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ادامه داد: ارزش سوخت کشفشده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است.
عسکرینیا با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.