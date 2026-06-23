سید وحید موسوی گفت: دادسرا‌های استان در زمینه تعیین تکلیف پروند‌های قضایی، کاهش میانگین دادرسی و پایش زندانیان درشرایط جنگی رتبه اول کشور را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وی با بیان اینکه در یکسال اخیر بیش از ۶۰ هزار پرونده در محاکم قضائی رسیدگی شده است افزود: یکصد هزار پرونده مربوط به سال‌های قبل نیز تعیین تکلیف شد.

به گفته دادستان مرکز استان برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی، طرح ارجاع مستقیم پرونده قضائی به قاضی نیز اجرا شد که در نتیحه حذف واسطه یا ضابط، زمان رسیدگی از ۲ ماه به ۱۸ ساعت تقلیل یافت.

موسوی افزود:کل پرونده اغتشاشات دی ماه پارسال مورد رسیدگی قرار گرفته و برای ۹۸ درصد رای صادر شده است.

وی گفت: در قالب طرح پایش زندانیان که برای تامین امنیت جانی زندانیان در جنگ اخیر صورت گرفت ۶۱ درصد از زندانیان با ضوابط قضایی آزاد شدند.

وی همچنین با بیان اینکه با حمایت دستگاه قضا از تعطیلی ۳۰ واحد تولیدی استان جلوگیری شد اضافه کرد: رفع تصرف ۳۵۱ هکتار از اراضی ملی را از دیگر اقدامات دستگاه قضا در استان عنوان کرد.