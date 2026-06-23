استاندار کرمان از تشکیل ستاد ویژه‌ای به مسئولیت معاونت امنیتی و انتظامی استانداری برای هماهنگی و پشتیبانی حضور هم‌استانی‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان از تشکیل ستاد ویژه‌ای به مسئولیت معاونت امنیتی و انتظامی استانداری برای هماهنگی و پشتیبانی حضور هم‌استانی‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

محمدعلی طالبی در گفتگویی با برنامه سلام کرمان با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: همکاری و همراهی مسئولان عالی قوه قضائیه در استان و شورای دستگاه‌های نظارتی، گره‌های زیادی از پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مردم استان برداشته شده است.

وی افزود: در نتیجه تعامل دولت و قوه قضائیه در استان کرمان شاهد موفقیت‌های زیادی در یک سال و نیم گذشته بود‌ه‌ایم.

استاندار کرمان گفت: قرارگاه سلامت استان با هدف مدیریت یکپارچه مسائل حوزه بهداشت و درمان، کنترل بیماری‌ها و تقویت زیرساخت‌های درمانی تشکیل شده است.