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استاندار کرمان از تشکیل ستاد ویژهای به مسئولیت معاونت امنیتی و انتظامی استانداری برای هماهنگی و پشتیبانی حضور هماستانیها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان استاندار کرمان از تشکیل ستاد ویژهای به مسئولیت معاونت امنیتی و انتظامی استانداری برای هماهنگی و پشتیبانی حضور هماستانیها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
محمدعلی طالبی در گفتگویی با برنامه سلام کرمان با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: همکاری و همراهی مسئولان عالی قوه قضائیه در استان و شورای دستگاههای نظارتی، گرههای زیادی از پیشروی سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مردم استان برداشته شده است.
وی افزود: در نتیجه تعامل دولت و قوه قضائیه در استان کرمان شاهد موفقیتهای زیادی در یک سال و نیم گذشته بودهایم.
استاندار کرمان گفت: قرارگاه سلامت استان با هدف مدیریت یکپارچه مسائل حوزه بهداشت و درمان، کنترل بیماریها و تقویت زیرساختهای درمانی تشکیل شده است.