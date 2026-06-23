به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی ۲۹۷ مددجوی زندان‌های استان همزمان با هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: این زندانیان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

عباس پوریانی در آیین آزادی زندانیان استان در بابل، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای گرانقدر، افزود: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای بررسی و پیگیری مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان است.

وی زندان را فرصتی برای تفکر، اصلاح و خودیابی دانست و با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تصریح کرد: زندانیان آزادشده باید از این فرصت به‌دست‌آمده به بهترین شکل استفاده کنند و با رفتار و کردار مناسب، از بازگشت مجدد به زندان جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از همکاری رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان و همچنین پیگیری‌های مدیرکل زندان‌های مازندران، گفت: امروز ۱۳۰ نفر از مددجویان زندان بابل آزاد شده و به کانون گرم خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

پوریانی افزود: مجموعه دادگستری و اداره‌کل زندان‌های استان همواره از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان استفاده می‌کنند و در همین راستا، امروز در مجموع ۲۹۷ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد در سراسر استان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

وی از تلاش‌های رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، مدیرکل زندان‌های استان، ستاد دیه مازندران و انجمن‌های حمایت از زندانیان در فراهم شدن زمینه آزادی این افراد قدردانی کرد.

همزمان با هفته قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان، معاونان دادگستری، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و مدیرکل زندان‌های استان از زندان بابل بازدید کردند که در جریان آن درخواست‌های ۷۰ نفر از مددجویان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رسیدگی به مشکلات آنان صادر شد.

همچنین در این مراسم، مسجد آیت‌الله روحانی و استودیوی سمعی و بصری «امید» در زندان بابل با حضور مسئولان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.