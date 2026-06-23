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نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش رسانهها، مدارس و مساجد در ترویج فرهنگ صرفهجویی انرژی و منابع، گفت: تمام کسانی که با مردم، در مساجد و مدارس ارتباط دارند، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردارند تا الگوی صحیح مصرف را به مردم بشناسانند و آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین ابوالحسن حسنزاده با اشاره به محدودیت منابع انرژی نیروگاههای گازی، انرژی خورشیدی و سایر منابع اظهار کرد: انرژیهای مختلفی در کشور از جمله نیروگاههای گازی و خورشیدی داریم که همه محدود هستند و مصرف ما در کشور در بخش خانگی، صنعت و کشاورزی با تولید انرژی همخوانی ندارد. ناگزیر باید صرفهجویی به خصوص در بحث خانگی داشته باشیم و همچنین سرانه مصرف را که در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها بالاتر است، کاهش دهیم.
وی افزود: صنایع باید تا حد امکان برق موردنیاز خود را خودشان تولید کنند تا این بار مصرف به شبکه سراسری تحمیل نشود و شرکتهای دانشبنیان و دانشمندان ما باید تلاش کنند تا در بخش صنعت و کشاورزی، از روشهایی استفاده شود که مصرف انرژی به حداقل برسد. این دستیافتنی است و با رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی، تجارت، صنعت و کشاورزی، میتوانیم از این مرحله به خوبی عبور کنیم.
نقش مساجد، مدارس و رسانهها در ترویج فرهنگ صرفهجویی
حسنزاده در ادامه با اشاره به نقش رسانهها، مدارس و مساجد در ترویج فرهنگ صرفهجویی، گفت: تمام کسانی که با مردم، در مساجد و مدارس ارتباط دارند، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردارند تا الگوی صحیح مصرف را به مردم بشناسانند و آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند.
کاهش مصرف آب و برق با آبیاری نوین و انرژی خورشیدی
وی با اشاره به اثرگذاری صرفهجویی در بخش کشاورزی گفت: عمده مصرف بخش کشاورزی آب است. وقتی آبیاری به صورت نوین انجام شود و صرفهجویی صورت بگیرد، قطعا در بحث برق کشاورزی نیز صرفهجویی خواهد شد. اگر در بحث آبیاری نوین دقت شود، در وقت و مصرف سوخت و آب نیز صرفهجویی میشود. در این زمینه باید کارشناسان نظر بدهند، اما استفاده از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی میتواند بسیار راهگشا باشد.
حسنزاده به پیامدهای قطع برق صنایع اشاره کرد و گفت: اگر در بخش مصرف خانگی و تجاری صرفهجویی کنیم، برق صنعت در ساعاتی از روز قطع نمیشود. قطع برق صنعت منجر به کاهش اشتغال و افزایش هزینههای تولید میشود. وقتی تولید کمتر شود، عرضه کاهش مییابد و این امر به افزایش قیمتها منجر میشود. با صرفهجویی در بخش خانگی و تجاری، میتوانیم کمک کنیم که برق صنعت قطع نشود.