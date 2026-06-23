نخستین پروانه طرح و ساخت پس از سالها انتظار صادر شد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان، صدور نخستین پروانه طرح و ساخت در این دولت را گامی مهم در مسیر نوسازی فرآیندهای ساختوساز و توسعه مشارکت بخش خصوصی دانست.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، صدور نخستین پروانه «طرح و ساخت» کشور را تحولآفرین و نقطه عطفی در صنعت ساختمان عنوان کرد.
وی گفت: موضوع این پروانهها از سال ۱۳۸۶ بلاتکلیف مانده بود که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به نتیجه رسید.
پورحاجتافزود: اجرای این مدل، همکاری منسجم میان سرمایهگذار، طراح و مجری را در پروژههای ساختمانی تقویت میکند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه ملی «سپاتک» به عنوان نخستین سامانه هوشمند بخش خصوصی در صنعت ساختمان گفت: این سامانه میتواند با کاهش بروکراسی اداری، روند ارائه خدمات و اجرای پروژهها را تسهیل کند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان بر ضرورت توسعه زیرساختهای هوشمند و به روز رسانی سامانههای تخصصی تأکید و ابراز امیدواری کرد این اقدامات به رونق سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت ساختوساز در کشور منجر شود.