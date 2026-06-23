رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان گفت: در سوگواری امام حسین (ع)، مصادیق فرهنگی و عناصر مهم هنری مانند موسیقی، صحنه‌آرایی، نقاشی، هنرهای‌دستی، شعر و نمایش صحنه‌ای در تعزیه‌ها، بیشتر نمود عینی دارند،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رسول اسماعیل‌زاده رایزن فرهنگی ایران در شهر آستانه با حضور در جمع دوست‌داران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، گفت: در مناسبت آئینی محرم و صفر، افزون بر حفظ و تعظیم شعائر اسلامی بسیاری از هنر‌های بومی کشور چند اقلیم ایران، در قالب کتیبه‌های تحریر شده به خطوط برجسته و کتل‌های سوزن‌دوزی شده در تکایای عزاداری نیز به نوعی حفظ و حراست شده‌اند.

آقای اسماعیل زاده در جمع ایرانیان کشور قزاقستان افزود: ماهیت قیام و حماسه تاریخی امام حسین علیه السلام بر ضرورت معرفت دهی به عموم دربارۀ فرهنگ عاشورا و فلسفه شهادت تاکید دارد، فرهنگ و مکتبی که معنویت و رهایی از زنگار‌های دنیوی اساس آن را شامل می‌شود.

رایزن فرهنگی ایران با معرفی مقتل ابی‌مخنف به عنوان معتبرترین مقتل، به تحلیل شکلی و ماهوی تاریخ عاشورا بر اساس این مقتل پرداخت و گفت: مقتل ابومِخنف، یا مقتل الحسین که در بخشی از تاریخ طبری آورده شده به ۱۵۴ روایت تاریخی اشاره دارد افزون بر طرح مسائل بنیادین فلسفی و سیاسی تلویحاً و در قالب اتفاق‌های ثبت شده بر موضوعات عمیق دینی و انسانی نیز پرداخته است.

آقای اسماعیل زاده با اشاره به اهمیت عزاداری و سوگواری اباعبدالله علیه‌السلام در ماه محرم، افزود: یکی از خصوصیات مهم دستگاه امام حسین، آن است که تماهمۀ عناصر فرهنگی در سوگواری امام حسین دخیل هستند و عناصر مهم هنری و فرهنگی از قبیل موسیقی چه در بحث نغمات و چه در حوزه اجرا با آلات مختلف موسیقایی، نقاشی، صحنه‌آرایی، کارگردانی یا همان مجلس‌گردانی ظهور و بروز قوی دارد.

وی ادامه داد: استفاده از هنر‌های تزئینی و تجسمی در عزاداری‌های امام حسین علیه‌السلام سبب شده است که این عزاداری در تاریخ جاویدان باقی بماند و در عین حال از دیگر فرهنگ‌ها و هنر‌های ملل استفاده کند. به نحوی که امروز در سوگواری این امام همام از نظر شکلی، عناصر مختلف فرهنگی از ادیان و ملل مختلف، به عزاداری امام حسین راه یافته و این سبب شده است که بین ادیان و مذاهب و فرق و بین هنر‌های ملل مختلف یک دادستد هنری- ادبی و موسیقی شکل بگیرد.

رایزن فرهنگی ایران افزود: از همین رو بی‌دلیل نیست که دربارۀ عزاداری برای سیدالشهداء در فرقه‌ها و ادیان و طریقت‌های مختلف آثار متفاوت خلق شده است.

وی اظهار کرد: «الحسین فی الفکر المسیحی» نوشته آنتون بارا در لبنان و یا اظهارات ماهاتما گاندی، در هند از باب اهمیت شخصیت امام حسین علیه‌السلام در تحقق آرمان‌های استقلال‌طلبانه مردم شبه‌قاره از یوغ استعمار بریتانیا تنها بخشی از این نمونه‌ها هستند.