به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان چگنی با حضور جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان، امام جمعه، فرماندار، مسئولان محلی و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی در سالن همایش‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خدمت به مردم را مهم‌ترین رسالت مسئولان دانست و اظهار داشت: امنیت، حاصل همدلی، وفاق و تعامل میان دستگاه‌های مختلف است و هر جا همکاری و هم‌افزایی وجود داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

سرهنگ ابدال‌چگنی با تأکید بر نقش امنیت در توسعه و پیشرفت جوامع افزود: امنیت بستر رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور و منطقه است و پلیس در سایه تعامل سازنده با مردم و مسئولان، برای حفظ و ارتقای این نعمت ارزشمند تلاش می‌کند.

در ادامه این مراسم، حکم انتصاب سرهنگ «شاپور گراوند» قرائت و وی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان چگنی معرفی شد.

همچنین از خدمات و تلاش‌های ارزنده سرهنگ «شهریار قربانی»، فرمانده سابق انتظامی شهرستان چگنی، در دوران مسئولیت وی قدردانی به عمل آمد.