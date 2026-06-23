



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: پروژه مدرسه ویژه اوتیسم در شیراز تا هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

امیرحسین جمشیدی در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: عملیات اجرایی سالن ورزشی ویژه دانش‌آموزان دارای معلولیت در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا یک ماه آینده به پایان برسد و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تحقق عدالت اجتماعی و فراهم‌سازی شرایط دسترسی برابر برای همه شهروندان، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، افزود: مناسب‌سازی محیط شهری و فضا‌های عمومی یک تکلیف قانونی و اجتماعی است و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت در مسیر اجرای کامل مصوبات ستاد مناسب‌سازی گام بردارند.

جمشیدی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ایمنی و مناسب‌سازی تصریح کرد: پیش از اجرای اقدامات مناسب‌سازی باید موضوع ایمن‌سازی فضا‌ها مورد توجه قرار گیرد تا خدمات ارائه‌شده برای افراد دارای معلولیت و سایر شهروندان با امنیت و کیفیت مطلوب همراه باشد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت رعایت استاندارد‌های قانونی در احداث ساختمان‌ها افزود: مطابق ضوابط موجود، در ساختمان‌ها و فضا‌های عمومی باید واحد‌هایی متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شود و تمامی بخش‌ها از جمله سرویس‌های بهداشتی، مسیر‌های دسترسی، پارکینگ‌ها و آسانسور‌ها با استاندارد‌های مناسب‌سازی طراحی و اجرا شوند.

جمشیدی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل شهری اشاره کرد و افزود: موضوع مناسب‌سازی ایستگاه‌های مترو شیراز به‌ویژه در بخش آسانسور‌ها و تجهیزات دسترس‌پذیری در ایستگاه‌های مختلف از جمله ایستگاه مطهری و قصردشت در دستور کار قرار دارد و روند اجرای آن به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات حمایتی برای دانش‌آموزان دارای نیاز‌های ویژه اشاره کرد و گفت: پروژه مدرسه ویژه اوتیسم نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا هفته دولت در شهریورماه به بهره‌برداری برسد.