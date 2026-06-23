معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: در ماه‌های اخیر هیچ پرونده خاصی در حوزه احتکار در استان تشکیل نشده و گزارشی از کمبود کالا دریافت نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به رصد مستمر بازار و تأمین کالا‌های اساسی گفت: در ماه‌های اخیر هیچ پرونده خاصی در حوزه احتکار در استان تشکیل نشده و گزارشی از کمبود کالا دریافت نشده است.

محمد سالاری در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: به منظور نظارت بر بازار و پیشگیری از تخلفات، جلسات تخصصی به صورت هفتگی و مستمر با حضور دستگاه‌های متولی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسات، علاوه بر دادستانی، دستگاه‌هایی از جمله تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط حضور دارند و مسائل مربوط به تأمین و توزیع کالا‌های مورد نیاز مردم به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه تأکید مجموعه مدیریتی استان بر جلوگیری از هرگونه کمبود کالا بوده است، تصریح کرد: بر اساس رصد‌های انجام شده و گزارش‌های دریافتی، طی چند ماه اخیر مورد خاصی از احتکار یا کمبود کالا در استان گزارش نشده و بازار از شرایط مطلوبی برخوردار بوده است.