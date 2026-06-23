معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آغاز به کار چهارمین زنجیره تولید یکپارچه گوشت مرغ استان با عنوان زیبا مرغ هدایت دزفول به منظور ارتقای امنیت غذایی و مدیریت بهینه بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند با اشاره به اینکه این دستاورد حاصل حمایت‌های گسترده و برنامه‌ریزی‌های راهبردی جواد سلطانی کاظمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان است، اظهار کرد: این طرح بزرگ با برخورداری از کشتارگاه صنعتی با ظرفیت ۹ هزار قطعه در ساعت، کارخانه تولید خوراک به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال و ۲۲ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۷۱۴ هزار قطعه در هر دوره، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با تبیین جزییات فنی این مجموعه افزود: این زنجیره همچنین دارای کارخانه جوجه‌کشی با ظرفیت ۶۳۸ هزار و ۸۰۰ قطعه است که سالانه ۵ هزار تن گوشت مرغ تولید و به بازار مصرف عرضه می‌کند.

نیرومند با اشاره به افق توسعه این صنعت بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پنجمین زنجیره بزرگ تولید مرغ نیز در سال ۱۴۰۵ به چرخه تولید استان اضافه می‌شود؛ این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای دستیابی به خودکفایی است که خوزستان را به قطب اصلی تولید گوشت مرغ در جنوب کشور تبدیل می‌کند.