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از زمان وقوع حادثه جانسوز عاشورا، این پرسش در برابر تاریخ قرار گرفته است که چگونه چنین رخدادی شکل گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم «حماسه حسینی در آیینه شعر و ادب فارسی» به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، سهشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه ادب، هنر و اندیشه به صورت مجازی برگزار شد.
محمود شالویی، رئیس انجمن، در این نشست با اشاره به تأثیر عمیق واقعه کربلا بر تاریخ و فرهنگ اسلامی گفت: از زمان وقوع حادثه جانسوز عاشورا، این پرسش در برابر تاریخ قرار گرفته است که چگونه چنین رخدادی شکل گرفت و چه عواملی سبب شد گروهی در برابر حقیقت و عدالت بایستند.
وی افزود: آنچه همواره اندیشمندان، شاعران و ادیبان را به تأمل واداشته، تنها یک رویداد تاریخی نبوده، بلکه جایگاه انسانیت و حقیقت انسانی است؛ زیرا امام حسین(ع) مظهر حق، حقیقت و انسان کامل است و قیام ایشان برای تعالی انسان و پاسداری از کرامت انسانی صورت گرفت.
شالویی با اشاره به بازتاب گسترده عاشورا در ادبیات فارسی اظهار داشت: شاعران و اهل قلم در دورههای مختلف تاریخی، هر یک به شیوهای مظلومیت شهدای کربلا را روایت کردهاند و آثار بزرگان ادب فارسی نیز سرشار از مضامین و مفاهیم عاشورایی است.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدگاه مولانا درباره واقعه عاشورا پرداخت و گفت: مولانا اهلبیت(ع) را بزرگوارانی میداند که مورد ظلمی بزرگ قرار گرفتند و این حادثه را نشانه فاصله گرفتن انسان از حقیقت و فطرت الهی خویش میشمارد.
وی ادامه داد: در اندیشه مولانا، عزاداری تنها سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای بیداری، خودشناسی و خروج از غفلت است؛ نگاهی که عاشورا را به مدرسهای برای شناخت حقیقت انسان تبدیل میکند.
شالویی همچنین با اشاره به حضور گسترده مضامین عاشورایی در شعر فارسی تصریح کرد: افزون بر سوگسرودههای مشهور شاعرانی چون محتشم کاشانی، بسیاری از شاعران بزرگ فارسیزبان نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از واقعه عاشورا تأثیر پذیرفتهاند و بازتاب این حادثه را میتوان در لایههای مختلف آثار آنان مشاهده کرد.
وی در پایان تأکید کرد: راز ماندگاری نام و راه امام حسین(ع) در این است که آن حضرت نماد کامل انسان الهی و تجلی حقیقت انسانی است و یاد و سوگواری برای ایشان، پاسداشت ارزشهایی است که باید همواره در زندگی فردی و اجتماعی انسان زنده بماند.
در ادامه این نشست، موضوع «کربلا؛ جلوه شهود و حقیقت عشق» نیز مورد بررسی قرار گرفت و سخنرانان بر نقش ماندگار فرهنگ عاشورا در شکلگیری میراث معنوی و ادبی ایران تأکید کردند.