به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در نشست «نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان» بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی در جامعه و تقویت برنامه‌های قرآنی ویژه دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با اشاره به سیره عملی امام راحل (ره) در انس با قرآن کریم گفت: امام خمینی (ره) همواره با قرآن مأنوس بودند و سه روز یکبار ختم قرآن داشتند؛ ایشان هنگام تلاوت، خود را در محضر خداوند می‌دیدند و معتقد بودند که باید با نهایت دقت و توجه به کلام الهی نگریست.

امام جمعه یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه قرآن، از رهبر شهید به‌عنوان یکی از مروجان بزرگ فرهنگ قرآنی یاد کرد و افزود: تلاش‌های ارزنده رهبر شهید انقلاب در ترویج معارف قرآنی باید الگوی ما در مسیر پیش‌رو باشد.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه درس قرآن در مدارس، خاطرنشان کرد: برای آشنایی عمیق‌تر دانش‌آموزان با این کتاب آسمانی، باید به کلاس‌های قرآن توجه ویژه‌ای شود و انگیزه‌بخشی برای انس، تلاوت و حفظ قرآن کریم در میان نسل جوان به یک اولویت تبدیل گردد.

آیت‌الله ناصری بر لزوم ارتقای سطح دانش قرآنی معلمان نیز تأکید کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان باید در تربیت معلمانی متخصص و آشنا به مفاهیم قرآن اهتمام جدی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با اشاره به پیوند میان ورزش و معنویت تصریح کرد: در کنار تقویت فعالیت‌های ورزشی برای جوانان، باید برنامه‌های قرآنی نیز با جدیت پیگیری شود تا ضمن ایجاد روحیه نشاط، زمینه‌های رشد اخلاق اسلامی و تعالی معنوی در جامعه فراهم گردد.

وی بر ضرورت توجه به قرآن در حوزه‌های علمیه تأکید کرد و افزود: در سال‌های نخست تحصیل در حوزه‌های علمیه، باید محوریت و اولویت اصلی، پرداختن کامل به قرآن باشد.

آیت‌الله ناصری در پایان ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، خواستار ایجاد انسجام، هماهنگی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای اثربخشی بیشتر فعالیت‌های قرآنی در سطح استان شد.