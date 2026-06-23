ساختمان نخست وزیری انگلیس این سال‌ها بیش از آنکه محل استقرار دولت‌ها باشد، به نمادی از بی ثباتی سیاسی و بی اعتمادی مردمی مبدل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ زنجیره استعفای رهبران احزاب حاکم در انگلیس با استعفای قابل پیش بینی استارمر حلقه‌ای دیگر یافت هر چند که او سه روز پیش برماندن تاکید کرده بود، اما ظاهرا در برابر فشار‌ها و تهدید‌های درون حزبی چاره‌ای جز استعفا نیافت.

استارمر که سه روز پیش بر ماندن در اریکه قدرت تاکید داشت، هنگام اعلام کناره گیری اش از رهبری حزب حاکم کارگر برابر ساختمان نخست وزیری می‌گوید: از رهبری حزب کارگر استعفا می‌دهم. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیمم مطلع کنم. من تا زمان پایان رقابت به عنوان نخست وزیر در سمت خود باقی خواهم ماند و تمام تلاشم را خواهم کرد تا انتقال قدرت به طور منظم انجام شود.

استارمر که عمر دولتش به دو سال هم نرسیده پس از دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیزتراس و ریشی سوناک از حزب محافظه کار، ششمین نخست وزیری است که ناچار به کناره گیری می‌شود البته او از حزب حزب حاکم کارگر است که تابستان دو سال پیش قدرت را در دست گرفت. (حزب محافظه کار ۱۴ سال پی در پی قدرت را در این کشور در دست داشت.)

اکنون همه نگاه‌ها به اندی برنهام شهردار سابق شهر منچستر انگلیس دوخته شده است، فردی که تقریباً به طور قطع با ساز و کار درون حزبی جایگزین استارمر خواهد شد. فردی که گفته شده در میان اعضای حزب حاکم کارگر، کاملا محبوب است.

اندی برنهام در نخستین سخنرانی اش پس از پیروزی در انتخابات میاندوره‌ای در حوزه انتخابیه میکر فیلد گفته بود قرار است ما مسیر جدیدی برای بریتانیا ایجاد کنیم و تغییرات مثبت پدید آوریم.

استارمر ماه هاست در پی خلف وعده‌های انتخاباتی، رسوایی انتصاب افراد مرتبط با شبکه فساد جنسی و مالی اپستین، حمایت گسترده از رژیم اسرائیل و سرکوب حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس و دستگیری بیش از سه هزار و سیصد نفر از آنان در دولتش، نزد افکار عمومی منفور شده است و این رویگردانی با شکست تاریخی در انتخابات محلی اخیر با از دست دادن ۱۴۹۶ کرسی تبلور یافت.

تحلیلگران یکی از علل خشم افکار عمومی از استارمر را، قطعا حمایت وی از نسل کشی اسرائیل در غزه و مشارکت در حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و فلسطین می‌دانند.

یک فعال صلح طلب در انگلیس برابر پایگاه نظامی فیرفورد می‌گوید: صلح طلبان به اینجا آمدند تا علیه استفاده از این پایگاه و میزانی دولت ما از بمب افکن‌های سنگین آمریکا که در جنگ غیرقانونی علیه ایران استفاه شد، به شدت اعتراض کنند و این تظاهرات علیه کارنامه سیاه دولت بار‌ها تکرار شد.

در پی استعفای استارمر برخی از رهبران احزاب انگلیس برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شدند و حامیان حقوق فلسطینیان و فعالان ضدجنگ نیز از کناره گیری استارمر نخست وزیر این کشور استقبال کردند.