همزمان با آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در ادامه اجرای پویش «همدلی برای مدیریت مصرف»، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی هدفمند، از همراهی رسانه‌ها، روحانیت، اصناف و کسبه در مسیر مدیریت مصرف برق به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پایداری شبکه یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف انرژی، توجه به نقش آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت اجتماعی در مدیریت مصرف برق بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. صنعت برق در کنار اقدامات تخصصی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های فنی برای حفظ پایداری شبکه، نیازمند همراهی و مشارکت همه اقشار جامعه است؛ چرا که رفتار‌های روزمره مشترکان و انتخاب‌های کوچک در مصرف انرژی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تأمین برق پایدار کشور داشته باشد.

فرهاد شبیهی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در حوزه انرژی اظهار داشت: مدیریت مصرف برق یک موضوع صرفاً فنی و تخصصی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی است که موفقیت آن نیازمند آگاهی، همدلی و مشارکت عمومی است. امروز هر پیام آموزشی، هر اقدام فرهنگی و هر اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند مانند چراغی مسیر آینده را روشن کند و زمینه را برای استفاده بهینه از منابع ملی فراهم آورد.

وی افزود: شرکت برق منطقه‌ای تهران همواره تلاش کرده است در کنار مأموریت اصلی خود در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن، ارتباط مؤثری با جامعه برقرار کند. باور ما این است که مردم فقط مصرف‌کننده برق نیستند، بلکه همراهان اصلی صنعت برق در مسیر عبور از شرایط اوج مصرف هستند و نقش آنها در موفقیت برنامه‌های مدیریت مصرف بسیار تعیین‌کننده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به آغاز پویش «همدلی برای مدیریت مصرف انرژی» تصریح کرد: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی، ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تقویت فرهنگ مصرف صحیح انرژی شکل گرفته است. در این مسیر، رسانه‌ها، روحانیت، اصناف، کسبه و همه گروه‌های مرجع جامعه می‌توانند با انتقال پیام‌های درست و اثرگذار، نقش مهمی در همراه کردن مردم ایفا کنند.

شبیهی با تأکید بر نقش اصناف و مراکز تجاری در مدیریت مصرف برق گفت: اصناف و کسبه از بخش‌های مهم و اثرگذار جامعه هستند که همراهی آنها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف برق داشته باشد. اقداماتی مانند استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، مدیریت روشنایی محیط‌های تجاری، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و توجه به الگوی مصرف در ساعات اوج بار، اقداماتی ساده، اما بسیار مؤثر برای کمک به پایداری شبکه برق تهران است.

وی ادامه داد: گاهی یک تغییر کوچک در رفتار مصرفی یک واحد تجاری یا یک مجموعه می‌تواند در مقیاس گسترده به کاهش فشار بر شبکه منجر شود. هدف ما این است که فرهنگ صرفه‌جویی به یک رفتار پایدار و روزمره تبدیل شود؛ فرهنگی که نه از روی اجبار، بلکه از روی آگاهی و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور شکل بگیرد.

شبیهی در پایان خاطرنشان کرد:در هفته صرفه‌جویی، این پرسش باید برای همه ما مطرح باشد که برای روشن ماندن ایران چه می‌کنیم؟ پاسخ به این سؤال در رفتار‌های کوچک، اما اثرگذار ماست. هر پیام آگاهی، هر اقدام مسئولانه و هر همراهی اجتماعی، چراغی برای فردای روشن ایران خواهد بود.