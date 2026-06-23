



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مجتمع بندری کاسپین را «مهم‌ترین بندر نسل جدید ایران» در ساحل جنوبی دریای کاسپین توصیف کرد که نقشی محوری در توسعه تجارت با کشورهای حوزه خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا می‌کند.

بر اساس داده‌های استخراج شده، تعداد کشتی‌های پهلوگرفته در این بندر با افزایشی ۳۵ درصدی، از ۷۸ فروند در سال گذشته به ۱۰۵ فروند در بهار امسال رسیده است.

تفکیک این آمار نشان می‌دهد کشتی‌های صادراتی با ۴۲ درصد و کشتی‌های وارداتی با ۳۰ درصد افزایش همراه بوده‌اند.



مجموع تخلیه و بارگیری کالا نیز با عبور از مرز ۲۸۳ هزار تن، افزایش ۲۹ درصدی را تجربه کرده که بخش بزرگی از آن حاصل افزایش ۳۶ درصدی صادرات و ۲۳ درصدی واردات است.