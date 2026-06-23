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رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، همزمان با فرارسیدن تعطیلات آخر هفته و ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، از آمادهباش کامل نیروهای این حوزه برای خدمترسانی به زائران و مسافران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، همزمان با فرارسیدن تعطیلات آخر هفته و ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، از آمادهباش کامل نیروهای این حوزه برای خدمترسانی به زائران و مسافران خبر داد.
سرهنگ معینالدینی، در پیام ترافیکی خود با تأکید بر اهمیت حفظ نظم و ایمنی در جادهها، از موکبداران عزیز درخواست کرد تا با همکاری با نیروهای پلیس، در تأمین امنیت و رفاه زائران اباعبدالله الحسین (ع) نقشی سازنده ایفا کنند.
وی همچنین ضمن توصیه به رعایت کامل قوانین عبور و مرور، رعایت سرعت مجاز و توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی در این ایام، افزود: تیمهای عملیاتی پلیس راه شمال استان کرمان در تمام محورها مستقر شدهاند تا تضمینکننده امنیت جادهها و تسهیل تردد زائران در این ایام باشند.