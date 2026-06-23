صد و چهاردهمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، همزمان با شب هشتم ماه محرم، به عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و چهاردهمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، حال و هوایی دیگر داشت. این شب، همزمان با شب هشتم ماه محرم بود و میدان ۲۲ بهمن میزبان عزاداران حسینی شد.

مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، با پوشیدن لباس‌های مشکی و برپایی دسته‌های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، به سوگواری سید و سالار شهیدان پرداختند.

در این شب، مراسم عزاداری با نوای «یا حسین (ع)» و «یا اباعبدالله» فضایی سرشار از حزن و اندوه بر میدان حکمفرما شد. عزاداران حسینی با سینه‌زنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به خاندان پیامبر (ص) نشان دادند.

۱۱۴ شب حضور در میدان و شب هشتم محرم، تلفیقی از حماسه و اشک بود؛ جایی که مردم ایلام بار دیگر ثابت کردند عشق به حسین (ع) و وفاداری به آرمان‌های عاشورا، در خون آنان جاری است.