معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد: برای خروج از ناترازی‌ها باید فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه انرژی را با جدیت آغاز کنیم تا فشار ناترازی‌های این حوزه تنها بر دوش بخش مولد و صنعت کشور نیفتد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهمین جلسه کمیته تخصصی ارزی ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با هدف مانع‌زدایی از فرآیند‌های ارزی و مدیریت چالش‌های زیرساختی کارخانجات برگزار شد.

در این جلسه، مشکلات و دغدغه‌های ارزی بیش از ۹ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این جلسه بر لزوم مدیریت هوشمند ناترازی‌ها تاکید کرد.

محمدرضا علمدار یزدی با تأکید بر ضرورت اصلاح این روند و صیانت از جبهه تولید افزود: برای خروج از این وضعیت، باید فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه انرژی را با جدیت آغاز کنیم تا فشار ناترازی‌های این حوزه تنها بر دوش بخش مولد و صنعت کشور نیفتد و پایداری خطوط تولید حفظ شود.