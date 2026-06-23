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ساماندهی پارک موتورسیکلتها در محورهای منتهی به زایندهرود اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با افزایش حضور شهروندان در حاشیه زایندهرود و بوستانهای منتهی به رودخانه در این روزهای گرم تابستان، ساماندهی محلهای توقف موتورسیکلتها در دستور کار قرار گرفت.
سید علی عبدالهی افزود:هماهنگیهای لازم با شهرداری مناطق یک، سه، چهار، پنج و شش، همچنین مدیریت ناژوان در دستور کار قرار گرفته و نقاطی که تمرکز پارک موتورسیکلتها در آنها بیشتر بود، شناسایی شد.
وی با بیان اینکه ایجاد محلهای اختصاصی پارک موتورسیکلت در دستور کار رؤسای ترافیک مناطق قرار گرفته است،گفت: بر اساس بررسیها محلهایی برای توقف موتورسیکلتها در نقاطی همچون میدان انقلاب، میدان خواجو، میدان فیض و پلهای منتهی به دو طرف رودخانه زایندهرود پیشبینی و ایجاد شد.
وی هدف از اجرای این اقدام را نظمبخشی به توقف موتورسیکلتها و افزایش آسودگی شهروندان دانست و ادامه داد: ساماندهی پارک موتورسیکلتها علاوهبر کاهش بینظمی در معابر و فضاهای پیرامونی رودخانه، به ایجاد آسایش بیشتر برای مالکان و راکبان موتورسیکلتها کمک میکند و امکان استفاده منظمتر شهروندان از فضاهای عمومی حاشیه زایندهرود را فراهم میسازد.
مدیرکل اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: این اقدام محدود به نقاط کنونی نیست و با شناسایی دیگر نقاط دارای تقاضای بالا برای توقف موتورسیکلت، ایجاد پارکینگهای اختصاصی موتورسیکلت در آن محدودهها نیز در برنامه قرار خواهد گرفت.