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گرمای هوا در روزهای اخیر، حضور در فضای باز را برای شهروندان دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، افزایش دما در بسیاری از ساعات روز، خطر گرمازدگی را هم بیشتر از گذشته کرده؛ موضوعی که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به آن هشدار میدهند.
کارشناس اورژانس با اشاره به علائم گرمازدگی از جمله ضعف، سرگیجه، سردرد، تهوع و افزایش دمای بدن، توصیه میکند شهروندان در صورت مشاهده این علائم، فرد گرمازده را هرچه سریعتر به محیطی خنک منتقل کنند، لباسهای اضافی او را کاهش دهند و با استفاده از آب خنک یا کمپرس سرد به کاهش دمای بدن کمک کنند.
به گفته این کارشناس، مصرف مایعات کافی و خودداری از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور مستقیم خورشید، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی است و در صورت شدت یافتن علائم، باید با اورژانس تماس گرفته شود.
با تداوم روزهای گرم تابستان، رعایت توصیههای بهداشتی و مراقبت بیشتر از گروههای آسیبپذیر میتواند از بروز حوادث ناشی از گرمای شدید جلوگیری کند.