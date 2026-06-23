مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان، از اختصاص یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی شامل برنج، روغن و شکر برای تنظیم بازار ایام محرم و صفر در استان خبر داد.

اختصاص یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای ایام محرم و صفر در خوزستان

اختصاص یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای ایام محرم و صفر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان با اشاره به اختصاص یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای تنظیم بازار در ماه محرم و صفر اظهار کرد: در مجموع ۲۵۰ تن روغن، ۶۰۰ تن برنج و ۸۹۱ تن شکر برای تامین نیاز بازار در ایام محرم و صفر اختصاص یافته است و این کالا‌های اساسی هم‌اکنون آماده توزیع از طریق عاملان مجاز فروش هستند.

وی افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۹۳۵ هزار ریال، قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج ۲۱ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال و قیمت روغن ۸۱۰ گرمی ۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۷۹ ریال تعیین شده است که این قیمت‌ها مربوط به تحویل در انبار برای عاملان مجاز توزیع است.

جهان‌نژادیان در ادامه با اشاره به تعیین سهمیه شهرستان‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: توزیع کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری به‌صورت مستمر در حال انجام بوده و این روند براساس برنامه‌های ابلاغی ستاد تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.