به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئت‌های مذهبی و مساجد گفت: یکی از رویداد‌های مهم دهه اول محرم که در سال‌های اخیر در اصفهان برگزار شده، اجتماع عظیم یوم‌الحسین است که امسال نیز عصر عاشورا در میدان امام حسین (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام دانشمند و مداحی جمعی از مداحان مطرح اصفهان از جمله محمد یزدخواستی، برومند، رعنایی و طالبی برگزار خواهد شد.

محمدعلی خبوشانی از مردم، به ویژه جوانان و خانواده‌ها دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، صحنه‌هایی از شکوه، عظمت و ارادت مردم اصفهان به سیدالشهدا (ع) را خلق کنند.