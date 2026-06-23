سرپرست معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز از پاکسازی کامل مسیر بلوار فرودگاه از عرضه‌کنندگان غیرمجاز قلیان خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های قضایی، انتظامی و فرمانداری انجام شده و طرح‌های مشابه برای ساماندهی دستفروشان هسته مرکزی شهر و کانون‌های بحرانی در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علیرضا عالیپور با بیان اینکه نظم و انضباط شهری در پی تعامل سازنده میان چهار دستگاه اجرایی، نظارتی و قضایی برقرار می‌شود، اظهار کرد: در جلسه اخیری که در دفتر معاون دادستان اهواز و با حضور نمایندگان شهرداری، فرماندهی انتظامی و فرمانداری برگزار شد، دستور قضایی برای پاکسازی بلوار فرودگاه از عرضه‌کنندگان قلیان صادر و مقرر شد عوامل انتظامی در معیت نیرو‌های شهرداری، همان شب نسبت به اخطار به عرضه‌کنندگان قلیان در مسیر بلوار فرودگاه اقدام کنند.

وی افزود: از روز بعد، ورود این افراد برای عرضه قلیان ممنوع شد و هم‌اکنون که بیش از ۱۰ روز از این اقدام می‌گذرد، مسیر بلوار فرودگاه کاملا پاکسازی شده و هیچ گونه بساط قلیان در آن مشاهده نمی‌شود؛ این روند به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.

سرپرست معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز درباره وضعیت بلوار‌های ساحلی غربی و شرقی از عرضه‌کنندگان قلیان پیش از این مصوبه گفت: هر دو ساحل از نظر حضور عرضه‌کنندگان قلیان کاملا پاکسازی شده‌اند و حفظ وضعیت به صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: برای سامان‌دهی دستفروشان و وانت بار‌های هسته مرکزی شهر و چند کانون بحرانی دیگر مانند خیابان سلمان فارسی، انتهای خیابان امام، بلوار پاسداران، بلوار آیت‌الله بهبهانی و بلوار شهید هاشمی (جاده اهواز - خرمشهر)، طرح‌هایی در دست اقدام داریم که با همکاری چهار دستگاه اصلی شامل فرمانداری، دادگستری، نیروی انتظامی و شهرداری به تدریج اجرایی خواهد شد.

عالیپور با تاکید بر اینکه هدف نخست، «سامان‌دهی» است نه حذف کامل، عنوان کرد: اولویت ما جلوگیری از دو معضل ترافیک و سد معبر و همچنین غیربهداشتی شدن فضای شهری است، اما تحقق این امر بدون همیاری شهروندان ممکن نیست. از مردم می‌خواهیم از عرضه‌کنندگان غیرمجازی که با تصرف معابر، سبب اختلال در رفت‌وآمد و نازیبایی بصری می‌شوند، خرید نکنند و خود نیز از هرگونه تصرف غیرمجاز در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی خودداری کنند.