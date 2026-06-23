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استاندار کرمانشاه گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر در هیاتهای ورزشی استان فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه شورای ورزش استان بر نقش محوری هیاتهای ورزشی در توسعه ورزش استان تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی باید متناسب با مسئولیت خود در حوزه ورزش نقشآفرینی کنند و حمایت از هیاتهای ورزشی را بهعنوان حمایت از خانوادههای استان، سلامت جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار دهند.
حبیبی افزود: هیاتهای ورزشی در متن میدان و عرصه فعالیت قرار دارند و بهتر از هر فرد دیگری مسائل، مشکلات و نیازهای این حوزه را میشناسند؛ از اینرو باید فرصت بیشتری برای بیان دیدگاهها و ارائه پیشنهادهای آنان فراهم شود تا بتوانیم در مسیر توسعه ورزش استان خدمات مؤثرتری ارائه کنیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مسئولیت دستگاههای مختلف در قبال ورزش استان افزود: هر یک از مدیران و مسئولانی که در این مجموعه حضور دارند باید متناسب با جایگاه و مسئولیت خود در حوزه ورزش نقشآفرینی کنند. اگر همه دستگاهها به وظایف خود در این بخش عمل کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات و گلایههایی که امروز مطرح شد، کاهش خواهد یافت.