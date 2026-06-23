شبکه‌های مختلف تلویزیونی همزمان با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن‌های مناسبتی را برای مخاطبان تدارک دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «موقعیت مهدی»، «روز واقعه»، «دست‌های خالی»، «سفیر»، «شور عاشقی»، «صحرای کربلا»، «صدای هند رجب»، «کربلا جغرافیای یک تاریخ»، «کتاب»، «یونس»، «کربلا جغرافیای یک تاریخ»، «سبز به رنگ زمرد»، «تلسکوپ»، «مجرم»، «آواز زنبوران»، «سرایدار»، «اژد‌ها کوچولوها»، «شماره ۱۰»، «زندگیم بدون من»، «روز واقعه»، «شب دهم»، «مرد منطق»، «کندو»، «عصر روز دهم»، «طفلان مسلم»، «آخرین اشتباه»، «بین دو سپیده دم»، «مردی شبیه باران»، «وفا»، «مارادونا»، «فرمانده»، «شب دهم»، «بره‌ای به نام عسل»، «عاشوراییان (مسلم بن عقیل)»، «آواز دریا»، «ناسور»، «آن مرد»، «۲۳ نفر»، «هدیه»، «بوسیدن روی ماه»، «ناسازگار»، «بی پلاک»، «روز واقعه» و «تنگه ابوقریب»؛ چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ۳، ۴ و ۵ تیر ماه مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی فر»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچک ترش حمید می‌خواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می‌پذیرد و همراه می‌شود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...

هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «روز واقعه» به کارگردانی «شهرام اسدی»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: عبدالله جوانی مسیحی است که تازه به اسلام روی آورده و دل در گرو عشق راحله دختر زید دارد. وی در جریان عروسی با راحله ندایی می‌شنود که او را به یاری فرا می‌خواند، عبدالله بیابان به بیابان، واحه به واحه به سمت کربلا می‌تازد و هنگام عصر عاشورا به آنجا می‌رسد و در آن زمان حقیقت را بر سر نیزه می‌بیند...

زنده یاد عزت الله انتظامی، علیرضا شجاع نوری، زنده یاد جمشید مشایخی، لادن مستوفی، زنده یاد محمد علی کشاورز، ژاله علو، زنده یاد حمیده خیرآبادی، عنایت بخشی، سیامک اطلسی، زنده یاد حسین محب اهری، زنده یاد حسین پناهی و حسن میرباقری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دست‌های خالی» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: حوریه که سال‌هاست از اسارت پدرش، امیرحسین، به دست عراقی‌ها می‌گذرد، نسبت به خروج‌های بی موقع مادرش، مریم، از منزل مشکوک است و این شک با تلفن‌های ناشناسی که به او می‌شود و در آنها از تصمیم مریم برای ارتباط با یک مرد دیگر صحبت می‌شود افزایش می‌یابد ...

زنده یاد خسرو شکیبایی، مریلا زارعی، فاطمه گودرزی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «دست‌های خالی» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «سفیر» به کارگردانی «فریبرز صالح»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: قیس ابن مسهر، نماینده امام حسین (ع)، با نامه‌ای برای سلیمان خزاعی به طرف کوفه می‌رود. در راه به‌دست راهداران ابن زیاد والی کوفه دستگیر و به زندان می‌افتد. قیس قبل از دستگیری نامه را از بین می‌برد و در زندان زندانیان را بر ضد زندانبان می‌شوراند. حسین‌بن نمیر فرمانده راهداران، قیس را به زندان ابن‌زیاد در کوفه منتقل می‌کند. خالد از قیس می‌خواهد که در مسجد سخنرانی کند و به دروغ به مردم بگوید که امام قصد بیعت با یزید را دارد. قیس می‌پذیرد، اما ...

در این فیلم؛ فرامرز قریبیان، عزت‌الله مقبلی و جلال پیشواییان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی «داریوش یاری»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: سلما که همسرش عبدالرحمن را برای یاری امام حسین علیه السلام راهی کربلا کرده بود، متوجه می‌شود همسرش به دلیل علاقه‌ای که به او داشته امام را در روز عاشورا تنها گذاشته است. هنگامی که حضرت زینب سلام‌الله علیها و اسرای کربلا شهر به شهر از کوفه به سمت شام می‌رفتند، او خودش را به اهل بیت امام حسین علیه السلام رسانده و درمی یابد که شمر سربازانش را جلوتر از کاروان به شهر‌های پیش رو می‌فرستد تا مردم را فریب بدهند و امام حسین علیه السلام و یارانش را از دین خارج شده و کافر جلوه بدهند، تا در قریه‌ها با ورود کاروان اسرا جشن بگیرند و به اسرای کاروان اهانت کنند. سلما تصمیم می‌گیرد خودش را زودتر از کاروان اسرا به شهر‌ها برساند تا مردم را آگاه کرده و نگذارد به کاروان اهل بیت توهین شود. در واقع سلما باید صدای کاروان اسرای کربلا شود تا جای راست و دروغ در تاریخ عوض نشود و ...

شهره موسوی، پیام احمدی‌نیا، مهدی زمین‌پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح و علی استادی در فیلم سینمایی «شور عاشقی» هنرنمایی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «صحرای کربلا» به کارگردانی «محمد یقضان»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: به علت فتنه انگیزی‌های معاویه، حضرت علی (ع) مرکز خلافت را از مدینه به کوفه منتقل کرد و بعد از نصب خلافت توسط معاویه او شام را مرکز خلافت قرار داد. امام حسین (ع) به همراه امام حسن (ع) به مدینه بازگشتند. پس از شهادت امام حسن (ع) امام حسین (ع) جلسات وعظ بیشتری در حرم نبوی برگزار می‌کردند. از شام خبررسید که معاویه از دنیا رفته و ابن زیاد پس از مشورت با مروان بن حکم تصمیم گرفت قبل از این که مردم از موضوع مطلع شوند از امام حسین برای یزید بیعت بگیرد. امام حسین (ع) بیعت را نپذیرفتند و راهی سفر حج شدند. ابن زیاد حربه‌های زیادی به کار برد تا امام حسین (ع) را مجبور به بیعت کند، ولی نتوانست. در این میان تعدادی از بهترین یاران امام از جمله کمیل ابن زیاد، و هانی ابن عروه به شهادت رسیدند. امام حسین در پاسخ به درخواست مردم کوفه رهسپار آنجا شدند، اما ...

فیلم سینمایی «صدای هند رجب» به کارگردانی «کوثر بن هنیه»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی سجا کیلانی، کلارا خوری، معتز ملحیس و عامر هلهل خواهیم دید: در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، هند رجب، دختر شش ساله، به همراه خانواده‌اش در حال فرار از شهر غزه بودند که با اصابت گلوله تانک اسرائیلی به ماشین‌شان، عمو، عمه و سه پسرعمویش را از دست داد و ساعت‌ها در ماشین گیر کرد. او در حالی که با هلال احمر فلسطین تماس تلفنی داشت و امدادگران سعی می‌کردند او را نجات دهند، ارتش اسراییل اجازه ورود به منطقه را نمی‌داد. پس از سه ساعت انتظار، اجازه اعزام یک آمبولانس به سمت خودرویی که هند در آن بود داده شد، اما ...

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» به کارگردانی «داریوش یاری»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با روایت سید شهاب حسینی؛ مروری مستند گونه بر حرکت حماسی امام حسین (ع) از ابتدا تا پس از شهادت در روز عاشورا دارد و در فاز بعدی چگونگی عزاداری در فرهنگ‌های مختلف در جهان را در ماه محرم بررسی می‌کند و ...

شهاب حسینی، سلیمان منفرد و عزیز جهان خواه در فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «کتاب» به کارگردانی «امین زندگانی»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی (ع) بعد از وقایع عاشورا به کوفه رفته تا کتاب وقایع عاشورا به کتابت حمید بن مسلم را برای نسل‌های آینده حفظ کند، تا اسماء بن خارجه نتواند کتاب را از بین ببرد. زیرا عبدالملک از شام به سمت کوفه آمده و مصعب حاکم کوفه را شکست داده و او را کشته بود؛ و حال از مردم کوفه بیعت گرفته و برای اسماء بن خارجه دادن کتاب و کشتن حسن مثنی را شرط حکمرانی به کوفه گذاشته بود. اسماء بن خارجه نیز در تلاش برای به دست آوردن کتاب و کشتن حسن مثنی است که ...

الیکا عبدالرزاقی، فریبا متخصص، بهار قاسمیان، امیر ارسلان رزمی، رضا افشار و رضا عسکری در فیلم تلویزیونی «کتاب» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «یونس» به کارگردانی «داریوش یاری»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

این فیلم درباره یونس نوجوانی پانزده ساله است که متوجه می‌شود برادرش با دروغ گفتن، شخصی به نام هاشم را راضی کرده تا پول زیادی به او قرض بدهد و قول داده که پول را زود برگرداند. هاشم چند بار سراغ پولش می‌آید، اما برادر خودش را پنهان می‌کند. یونس که می‌بیند دروغ برادرش دارد زندگی هاشم را ویران می‌کند، تمام حقیقت را می‌گوید. هاشم که همه چیز را فهمیده، سراغ نصیر می‌رود و با هم درگیر می‌شوند و ...

مریم بوبانی، فرزین صابونی و زنده یاد علی سلیمانی در فیلم تلویزیونی «یونس» بازی کرده‌اند.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» به کارگردانی «داریوش یاری»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم با روایت سید شهاب حسینی؛ مروری مستند گونه بر حرکت حماسی امام حسین (ع) از ابتدا تا پس از شهادت در روز عاشورا دارد و در فاز بعدی چگونگی عزاداری در فرهنگ‌های مختلف در جهان را در ماه محرم بررسی می‌کند و ...

شهاب حسینی، سلیمان منفرد و عزیز جهان خواه در فیلم سینمایی «کربلا جغرافیای یک تاریخ» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

این فیلم داستان مادر یک جاویدالاثری است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقود الاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش باز گردد. او به همین نیت چندین سال است که روضه‌ای برپا می‌کند و نذر می‌کند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش می‌شود. او نگران ادای دین اش است که ...

رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه تهران سیما

فیلم تلویزیونی «تلسکوپ» به کارگردانی «جواد مزدآبادی»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره سهراب جوان معتادی است که به واسطه اوضاع نامساعدش همه چیز از جمله خانواده اش را از دست داده است. روزی دخترش هستی برای دیدن او می‌رود و از آروزیش برای رصد پدیده‌ای در آسمان سخن می‌گوید. سهراب تمام تلاشش را برای خریدن تلسکوپ می‌کند ولی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در نهایت با تخلیه اتاق مسکونی اش و فروش لوازم کمی که دارد غالب مبلغ مورد نیاز برای خرید تلسکوپ را فراهم می‌کند و بقیه پول را از فردی که به او بدهکار است می‌گیرد و ...

رضا ناجی، رامین راستاد، مختار سائتی و افشین سنگ چاپ در فیلم تلویزیونی «تلسکوپ» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «مجرم» به کارگردانی «عباس خواجه وند»، چهار‌شنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: رضا شرور محله به زندان می‌افتد و بعد از آزادی از زندان، هیئت امنای حسینیه با حضور رضا در حسینیه موافقت نمی‌کنند. رضا هم تصمیم می‌گیرد به تنهایی عزاداری کند تا این که یکی از اعضا خوابی می‌بیند و ...

علیرضا جلالی تبار، مهدی امینی خواه و آزاده مهدی زاده در فیلم تلویزیونی «مجرم» هنرنمایی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «آواز زنبوران» به کارگردانی «امیر سحرخیز»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: سردستۀ قرمزو‌ها فکر می‌کند برای به دست آوردن عسل، باید اول ملکۀ زنبور‌های عسل را به چنگ بیاورد. برای این منظور دستورِ حمله به عسلی‌ها و تصاحب آنها را صادر می‌کند. در این میان خال‌سیاه که از بچگی با ندیمه بزرگ شده است، افکار پلیدی را در سر می‌پروراند. او دلش نمی‌خواهد مثل سایر زنبوران، عمر ۴۰ روزه داشته باشد؛ بنابراین برای تحقق رویایش تصمیم می‌گیرد به انبار رفته و ...

فیلم تلویزیونی «سرایدار» به کارگردانی «محمد رضا خاکی»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: بهرام به تازگی به عنوان سرایدار در یک ساختمان استخدام شده و به جوانان کمک می‌کند که هیئت برپا کنند ولی یکی از همسایه‌ها به مدیر ساختمان می‌گوید که او را در زندان دیده است و به همین دلیل او را اخراج می‌کنند. از همان روز محمد گم می‌شود و پدرش از بهرام به عنوان آدم ربایی شکایت می‌کند در حالی که محمد پس از اینکه متوجه می‌شود که بهرام را بیرون کرده‌اند به دنبال او رفته و بهرام برایش توضیح می‌دهد که در حقیقت صاحب کار قبلی سرش را کلاه گذاشته و به نام او دسته چک گرفته و چک کشیده و فرار کرده و او به زندان افتاده است. محمد تصادف می‌کند و بهرام او را به بیمارستان می‌رساند و بعد از خبر دادن به خانواده اش ...

رامین راستاد، شهنام شهابی، کاظم افرندنیا، نسیم فطرت و عباس عرفانی در فیلم تلویزیونی «سرایدار» بازی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «اژد‌ها کوچولوها» به کارگردانی «الکس سباستین»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بابی موینا، گراهام سندرسون و کج اسچروک؛ درباره پرنسس کای، دختر فرمانروای کشور اژد‌ها کوچولوهاست که از پدرش درخواست دارد که به سفر برود و بتواند طی سفر همسری مناسب بیابد، اما پدر که دلبسته فرزند و کشور خود است قبول نمی‌کند تا این که اژد‌های شیطان صفتی به نام بلیستر با تحت سلطه گرفتن یک اژد‌های غول پیکر به نام دراگون تصمیم می‌گیرد سرزمین اژد‌ها کوچولو‌ها را تصاحب کند. او به سراغ فرمانروا می‌رود و او را زندانی می‌کند و خودش را حاکم کشور معرفی می‌کند. کای به همراه پیشکارش از یک سو و بویل و دوستش گرت از سوی دیگر به سفر‌هایی می‌روند و از افراد مختلفی برای نجات فرمانروا از چنگال بلیستر و آزادی کشورشان کمک می‌خواهند، اما ...

فیلم سینمایی «شماره ۱۰» به کارگردانی «حمید زرگرنژاد»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یکی از رزمندگان ایرانی اواخر جنگ تحمیلی به اسارت درمی‌آید و می‌خواهد از اردوگاه فرار کند. او خودش را جوشکار زیرآب معرفی می‌کند و همین باعث می‌شود دون فر از اسیران ایرانی به او نزدیک شوند تا او را فراری دهند. فرار کردن از این اردوگاه، تقریبا محال است و اگر کسی موفق به فرار شود، به ازای هر یک نفر، سه نفر از اسیران ایرانی اعدام می‌شوند. شماره ۱۰ به خاطر مهارتی که دارد، می‌تواند راه را برای فرار باز کند. احمد که یکی از اسیران قبلی اردوگاه است می‌خواهد به شماره ۱۰ کمک کند تا با فرار، نام اسیرانی که نامشان از صلیب سرخ پنهان مانده را به گوش ایران و جهان برسانند، اما ...

مجید صالحی، حسام منظور، سیامک صفری، بهرنگ علوی و مهدی زمین پرداز در فیلم سینمایی «شماره ۱۰» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «زندگیم بدون من» به کارگردانی «ایزابِل کواکسِت»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سارا پلی و آماندا پلامِر آمده است: آن زن جوانی است که در سن ۲۳ سالگی با شوهر و دو دخترش در خانه کوچکی به زندگی مشغول است. زندگی آن و همسرش به سختی می‌گذرد و او شب‌ها به عنوان نظافتچی یک مرکز آموزشی مشغول خدمت است. در همین اثنا او به خاطر برخی مشکلات جسمی که از آن رنج می‌برد به دکتر مراجعه می‌کند و پس از انجام آزمایش‌های مختلف متوجه می‌شود به خاطر غده‌ای که در بدن دارد، تا ۲ ماه دیگر بیشتر زنده نیست. وی با شنیدن این خبر، بسیار ناراحت و مأیوس می‌شود، اما در نهایت بر خود مسلط شده و تصمیم می‌گیرد برای این دو ماه باقیمانده از زندگیش، برنامه ریزی کرده برخی کار‌هایی را که کمتر به آنها توجه داشته، به انجام برساند که ...

فیلم سینمایی «روز واقعه» به کارگردانی «شهرام اسدی»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: عبدالله جوانی مسیحی است که تازه به اسلام روی آورده و دل در گرو عشق راحله دختر زید دارد. وی در جریان عروسی با راحله ندایی می‌شنود که او را به یاری فرا می‌خواند، عبدالله بیابان به بیابان، واحه به واحه به سمت کربلا می‌تازد و هنگام عصر عاشورا به آنجا می‌رسد و در آن زمان حقیقت را بر سر نیزه می‌بیند...

زنده یاد عزت الله انتظامی، علیرضا شجاع نوری، زنده یاد جمشید مشایخی، لادن مستوفی، زنده یاد محمد علی کشاورز، ژاله علو، زنده یاد حمیده خیرآبادی، عنایت بخشی، سیامک اطلسی، زنده یاد حسین محب اهری، زنده یاد حسین پناهی و حسن میرباقری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شب دهم» به کارگردانی «حسن فتحی»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم قصه‌ای را در دوران حکومت رضاخان در تهران و ممنوعیت عزاداری برای سالار شهیدان و پرپایی تعزیه روایت می‌کند. در همین گیرودار فردی به نام حیدر خوش مرام از لات‌های تهران قدیم، خواهان ازدواج با دختری از تبار قاجار می‌شود و ...

حسین یاری، کتایون ریاحی، رویا تیموریان، ثریا قاسمی و پرویز فلاحی پور در فیلم سینمایی «شب دهم» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مرد منطق» به کارگردانی «جونگ وو سونگ»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جونگ وو سونگ، کیم نام گیل و لی الیجا؛ درباره فردی به نام سو هیوک است که پس از ۱۰ سال حبس از طرف کارفرمای خود، تمام چیزی که می‌خواهد یک زندگی عادی است، اما ...

فیلم سینمایی «کندو» به کارگردانی «بلرتا باشولی»، پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آریتا اگوشی، چان لاچیک و ایلکا گاشی آمده است: فحری زنی جوان است که شوهرش در جریان حمله صربستان به کوزوو توسط صرب‌ها دستگیر شده و احتمال دارد توسط آنها کشته شده باشد. او مدت هاست که دنبال نشانه‌ای از شوهرش است و بعد از جنگ با پدر شوهر بیمارش و دو فرزند خود زندگی سختی را می‌گذراند. اوضاع معیشتی در کوزوو بسیار سخت است و او سعی دارد با شروع یک حرفه خانگی و تولید رب فلفل برای امرار معاش خود کاسبی راه بیاندازد. او شغل کندو داری شوهرش را ادامه می‌دهد ولی در می‌یابد که می‌تواند با تولید رب فلفل قرمز پول بیشتری در بیاورد ولی در این راه مشکلات فراوانی پیش روی اوست. از طرفی پدر شوهرش حاضر نمی‌شود برای تایید هویت اجساد گمنام تست دی ان‌ای بدهد و این خود چالشی بزرگ برای پیدا کردن سرنخی از سرنوشت شوهرش است. فحری با قرض گرفتن کمی پول مواد اولیه را تهیه می‌کند و با کمک یکی از دوستانش با فروشگاهی در مرکز کوزوو مرتبط شده و محصولاتش را در آنجا بفروش می‌رساند. مدیر فروشگاه از کیفیت کار او استقبال می‌کند و ...

فیلم سینمایی «عصر روز دهم» به کارگردانی «مجتبی راعی»، پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره خانم دکتری است که به عراق سفر می‌کند تا خواهرش را که در زمان جنگ ایران و عراق به دست یک عراقی به‌نام محسن محمود افتاده، پیدا کند. الزام این جست‌و‌جو به حال مادر او باز می‌گردد که رو به مرگ است و می‌خواهد دختر گم‌کرده‌اش را ببیند و حالا که صدام سقوط کرده بهترین زمان برای شروع این جستجوست. او مرد عراقی و خواهرش را می‌یابد، اما ...

هانیه توسلی، احمد مهران‌فر، آفرین عبیسی، سلیمه رنگزن، عبدالرضا الطائی و زهره حمیدی در فیلم سینمایی «عصر روز دهم» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «طفلان مسلم» به کارگردانی «سیدمجتبی یاسینی»، پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم تمام مشکلات و رنج‌هایی که بعد از مرگ مسلم بن عقیل برای کودکانش رخ می‌دهد را روایت می‌کند و ...

شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضل‌الهی، محمد احسان عارف، محمد عمرانی، محمود جعفری و منیژه دلدارگلچین در فیلم سینمایی «طفلان مسلم» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «آخرین اشتباه» به کارگردانی «زینینی الکینگتون»، پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی اوزلم ساغلانماک، ترینه دیرهولم، ماتیلده آرچل، اولاف یوهانسن، آندرس ماتسن، آنه سوفی وانستروپ، ایمان مسکینی، یاکوب اسپانگ اولسن و آندرس هوو؛ درباره دکتر الکساندرا متخصص مغز و اعصاب است که در بیمارستانی شلوغ، در یک روز پرتنش با بیمار جوانی مواجه می‌شود که علائم ساده‌ای دارد. او با عجله و به دلیل کمبود پرسنل، تشخیص را به تعویق می‌اندازد، اما این تصمیم به فاجعه‌ای منجر می‌شود. مرگ بیمار، موجی از سرزنش و احساس گناه را در بیمارستان به راه می‌اندازد. الکساندرا، که هویت حرفه‌ای‌اش به اعتماد به نفس گره خورده، با اتهامات و تردید به خود مواجه می‌شود. کامیلا، مادر بیمار، او را به شدت سرزنش می‌کند و ...

فیلم سینمایی «بین دو سپیده دم» به کارگردانی «سلمان ناصر»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی موکاهیت کوکاک، نزاکت اردن، اونال سیلور و بدیر بدیر؛ درباره دو برادر به نام‌های خلیل و قدیر است که در کارخانه قدیمی پارچه بافی پدرشان کار می‌کنند. قدیر به اسما علاقمند است و قرار است به زودی به خواستگاری او برود. روزی که قرار است قدیر برای دیدن والدین اسما به خانه ان‌ها برود یکی از کارگران کارخانه به نام مراد در اثر بخار آب یکی از دستگاه‌های قدیمی می‌سوزد و او را به بیمارستان می‌رسانند. وکیل خانوادگی به ان‌ها می‌گوید که در صورتی که مراد فوت کند برای ان‌ها دردسر بزرگی ایجاد خواهد شد و بهتر است که قبل از هر اقدامی یک اظهارنامه را که در ان نوشته شده است که مراد الکلی بوده و احتمالا روز حادثه هم الکل مصرف کرده است را به امضا همسر او برسانند. قدیر اظهارنامه را به بیمارستان می‌برد ولی همسر مراد ناراحت می‌شود و می‌گوید که مراد الکل را ترک کرده بوده و اظهار نامه را امضا نخواهد کرد. قدیر به دیدن پزشک او می‌رود و متوجه می‌شود که مراد مرده است و آزمایشات او نشان می‌دهد که مقدار بسیار کمی در خون او الکل بوده و روز حادثه تحت تاثیر الکل نبوده است بلکه سوختگی در اثر کهنه بودن دستگاه‌های کارخانه اتفاق افتاده است که ...

فیلم سینمایی «مردی شبیه باران» به کارگردانی «سعید سهیلی»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم آمده است: منصور قاسمی یکی از فرماندهان برون مرزی سپاه در جریان حمله نیرو‌های دشمن موجی و دستگیر می‌شود. عراقی‌ها برای شناسایی فرمانده اسرا (منصور قاسمی) فردی را به جاسوسی در میان آنها اجیر می‌کنند. جاسوس که به‌طور اتفاقی در جریان مکالمه منصور و همسرش او را شناسایی کرده بود توسط منصور کشته می‌شود. عراقی‌ها با کشته شدن نیروی نفوذی خود و همچنین بی‌نتیجه ماندن شناسایی فرمانده، شکنجه اسرا را تشدید کرده و سهمیه آب اردوگاه را قطع می‌کنند و ...

ابوالفضل پورعرب، حسین انصاری، فاطمه صامتی، حمید طالقانی و مجید عبدالعظیمی در فیلم سینمایی «مردی شبیه باران» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «وفا» به کارگردانی «محمدحسین لطیفی»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم داستان جوانی یهودی ایرانی به نام ژوبین پناهی را روایت می‌کند که در حین تحصیل در کشور لبنان با دختری لبنانی ایرانی و مسلمان به نام وفا آشنا و شیفته رفتار و اعتقادات او می‌گردد. او به جرم جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی است. ژوبین به دلیل مشکلات روحی و روانی که پس از کشته شدن پدر و مادرش در انفجار بمبی در قبرس پیدا کرده به بیمارستان منتقل می‌شود. در این زمان یک مامور موساد برای ربودن او از آسایشگاه روانی وارد ایران می‌شود و ...

هانیه توسلی، پوریا پورسرخ، فرهاد اصلانی، فرهاد قائمیان، الیزابت امینی، رضا ایرانمنش، زنده‌یاد محسن قاضی‌مرادی و مهوش وقاری در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مارادونا» به کارگردانی «مارکو ریسی»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی مارکو لئوناردی، جوان لیرادو و ژولیت دیاز؛ روایت زندگی فوتبالیست مشهور دیگو آرماندو مارادونا است که از کودکی تا اولین حمله قلبی و تصمیم قطعی خود برای بهبودی و گذر از بزرگ‌ترین مرحله فوتبالی هنگامی که ده عنوان به او اهدا شد ...

شبکه افق

فیلم سینمایی «فرمانده» به کارگردانی «الکساندر گوریانوف»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی والری آفاناسف، وادیم آندریف و اوگنی آنتونوف؛ داستان زندگی واقعی گنادی زایتسف نخستین فرمانده گروه ضدتروریستی آلفا در روسیه است. فیلم از دوران کودکی او در یک روستای فقیر در منطقه اورال آغاز می‌شود. او پدرش را در جنگ از دست داده. با وجود فقر و مشکلات مسئولیت خانواده، خود نیز در جنگ به نیرو‌های کشورش کمک می‌کند. سخت‌کوشی و انضباط او باعث می‌شود وارد ارتش و سپس دستگاه امنیتی شوروی شود. در یکی از مأموریت‌ها که چند مجرم مسلح نقشه‌ای می‌کشند تا یک اتوبوس حامل دانش‌آموزان را ربوده و در ازای آزادی آنها پول و امکان خروج از کشور دریافت کنند. آنها بیش از ۳۰ کودک به همراه معلمشان را گروگان می‌گیرند و تهدید می‌کنند در صورت نپذیرفتن خواسته‌هایشان هر نیم ساعت یک نفر را خواهند کشت. با بحرانی شدن اوضاع، زایتسف و نیرو‌های آلفا مأمور مدیریت عملیات می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «شب دهم» به کارگردانی «جمال شورجه»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: عزیز سحرخیز، در شب دهم ماه محرم پس از درگیری خیابانی عزاداران با مأموران ارتش، که برای حمایت از چند آمریکایی مست به خیابان آمده‌اند، از مهلکه می‌گریزد و همسرش را تنها رها می‌کند. او تا سال‌ها بعد از حرکت خود احساس پشیمانی و حقارت می‌کند و موفق نمی‌شود فرزندش را، که شانزده ساله شده، از زیر تأثیر برادر همسرش، نایب، که عزادارن شب دهم ماه محرم را رهبری می‌کرده، خارج کند. پسر او به جبهه جنگ می‌رود و عزیز به دنبال پسر روانه ی جبهه جنگ می‌شود، اما ...

جهانبخش سلطانی، ملیحه نیکجومند، ولی شیراندامی و نسرین خدادوست مقدم در فیلم سینمایی «شب دهم» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

فیلم سینمایی «بره‌ای به نام عسل» به کارگردانی «اشلی آویس»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی عبدالعزیز القهطانی، فهد الغمدی و سمیه رضا؛ درباره پسر بچه‌ای است که مادرش را از دست می‌دهد و برای رفع تنهایی خویش به بره سفیدی دل می‌بندد و برای نجات جان بره و رسیدن به آرزویی که مادر داشته از دل صحرا‌ها می‌گذرد تا به ریاض پایتخت عربستان برسد. فیصل کودکی حدودا ۹ ساله است که در ابتدای فیلم اوقات خوشی با مادرش دارد. مادرش درس‌هایی از زندگی برایش بازگو می‌کند و تأکید می‌کند که ما همه موجودات خدا هستیم و زندگی ما به همه موجودات عالم وابسته است و باید از هم مراقبت کنیم. فیصل مادرش را از دست می‌دهد و با یادگاری‌های مادرش راهی ریاض می‌شود. از یک گله گوسفند بره‌ای باقی مانده که فیصل با او همذات پنداری می‌کند. فیصل با بره راهی سفر می‌شود که ...

انیمیشن سینمایی «عاشوراییان (مسلم بن عقیل)» به کارگردانی «ناهید صمدی‌امین»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: مسلم بن عقیل، پسر عمو و نماینده‌ی امام حسین علیه‌السلام، بنا به دعوت مردم کوفه از امام حسین علیه‌السلام، به این شهر عزیمت می‌کند تا از مردم این شهر بیعت بگیرد. حامیان خلیفه، یزید را از ناتوانی نعمان، حاکم کوفه، مطلع کرده و یزید، عبیدالله بن زیاد را به این شهر می‌فرستد. مردم کوفه به تصور اینکه او امام حسین علیه‌السلام است از او استقبال می‌کنند. عبیدالله، بیعت‌کنندگان امام حسین علیه‌السلام را تهدید کرده و به دیدن یکی از ایشان به‌نام هانی می‌رود. به مسلم، که در خانه هانی به سر می‌برد، پیشنهاد می‌شود عبیدالله را بکشد ولی او حرمت مهمان را نگاه داشته و دست بر شمشیر نمی‌برد.

انیمیشن سینمایی «آواز دریا» به کارگردانی «تام مور»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: مادر بن باردار است و درست در شبی که خواهر کوچک بن سریشا به دنیا می‌آید مادر بن می‌میرد. بن خواهر کوچکش را در مرگ مادر مقصر می‌داند و از او فاصله می‌گیرد. یک روز که سیریشا برای دیدن خوک‌های دریایی وارد دریا می‌شود به سختی بیمار شده و مادر بزرگشان که نگران سلامتی انهاست آنها را با خود به شهر می‌برد. سیریشا و بن که دلشان برای خانه خودشان تنگ شده از خانه مادر بزرگ خارج شده و به خانه خود بازمی گردند، اما ...

شبکه امید

انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی «کیانوش دالوند»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این انیمیشن روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از کوفیانی است که از امام حسین (ع) دعوت کرده تا به کوفه بیایند و زمانی که می‌شنود سپاه امام به کوفه نزدیک شده است، از این شهر خارج می‌شود تا با ایشان رو‌به‌رو نشود، اما از بد حادثه به صورت کاملا ناگهانی با ایشان رو‌به‌رو شده و مجبور می‌شود تا دست رد به سینه امام بزند که ...

فیلم تلویزیونی «آن مرد» به کارگردانی «وحید پاکزاد»، پنج‌شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پدر مرحوم ِنوجوانی به نام علی اکبر تعزیه خوان نقش امام حسین علیه السلام بوده است و مادرش برای بزرگ کردن او به خانه‌های مردم می‌رود و کار می‌کند. او دوست دارد که نقش علی اکبر را بخواند ولی به خاطر اینکه سن او کم است به او پیشنهاد قاسم خوانی می‌دهند. شمر تعزیه، محمود آهنگر است که مردی خوش اخلاق است و با توجه به این موضوع که مردم نسبت به او و خانواده اش ممکن است احساساتی شده و دست به کار‌هایی بزنند شمرخوانی را انجام می‌دهد. همسر و فرزندش در زایشگاه از بین می‌روند و چندین سال است که بی همسر است و علاقه‌ای به مادر علی اکبر دارد. علی اکبر با کمک مادربزرگ و دیگر بزرگان روستا متوجه می‌شود که بهتر است مانع ازدواج مادرش با محمود آهنگر نشود ولی.

علیرضا جلالی تبار، افشین سنگ چاپ، الهام باقری و علی عزیزی در فیلم تلویزیونی «آن مرد» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر می‌باشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می‌رفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیرو‌های بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می‌فرستد، آنها را نمایشگر دوربین‌ها و خبرگزاری‌های جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثی‌ها ... بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیرو‌های اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که ...

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «بیست و سه نفر» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «هدیه» به کارگردانی «امیر احمد انصاری»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «هدیه»، درباره عباس و هدیه زوج خوشبختی هست که عباس راننده تاکسی است. زندگی عادی آن‌ها بعد از مطلع شدن از سرطان هدیه، زن عباس، وارد مرحله جدیدی می‌شود و ...

زنده یاد علی انصاریان، زنده یاد ماه چهره خلیلی، الناز حبیبی، کیکاووس یاکیده، رامین راستاد، قاسم زارع، رابعه مدنی، شهروز ابراهیمی، ماریه ماشااله و یسارا منجزی در فیلم سینمایی «هدیه» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفته‌ای یک بار به بنیاد شهید مراجعه می‌کند و می‌خواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد، اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمی‌دهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او می‌خواهند که دست از این کار بردارد، زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر می‌کند، اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شده‌اند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه می‌فرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس می‌گیرند و ...

شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ناسازگار» به کارگردانی «نورا فینگشایدت»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

فیلم با بازی هلنا زنگل، گابریلا ماریا اشمید و آلبرشت شوک؛ درباره دختری ۹ ساله به نام بنی است که انرژی بی‌امان او همه اطرافیانش را ناامید می‌کند. او تقریباً هر نوع ارتباط اجتماعی را رد می‌کند و زمانی بسیار خوشحال است که به‌ناچار در انزوا به سر می‌برد و ...

شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «بی پلاک» به کارگردانی «اسماعیل یوسفی»، چهارشنبه ۳ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

«بی پلاک»، روایتی از زندگی شهید ابراهیم هادی است. ماجرا‌هایی که شهید ابراهیم هادی در جبهه غرب داشته و اتفاقاتی که در جبهه جنوب برای وی رخ داده و به ویژه رخداد‌های کانال کمیل به نمایش گذاشته می‌شود تا زمان شهادت ...

فیلم سینمایی «روز واقعه» به کارگردانی «شهرام اسدی»، پنج شنبه ۴ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: عبدالله جوانی مسیحی است که تازه به اسلام روی آورده و دل در گرو عشق راحله دختر زید دارد. وی در جریان عروسی با راحله ندایی می‌شنود که او را به یاری فرا می‌خواند، عبدالله بیابان به بیابان، واحه به واحه به سمت کربلا می‌تازد و هنگام عصر عاشورا به آنجا می‌رسد و در آن زمان حقیقت را بر سر نیزه می‌بیند...

زنده یاد عزت الله انتظامی، علیرضا شجاع نوری، زنده یاد جمشید مشایخی، لادن مستوفی، زنده یاد محمد علی کشاورز، ژاله علو، زنده یاد حمیده خیرآبادی، عنایت بخشی، سیامک اطلسی، زنده یاد حسین محب اهری، زنده یاد حسین پناهی و حسن میرباقری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی «بهرام توکلی»، جمعه ۵ تیر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

این فیلم روایتی است از دفاع گردان عمار یاسر لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله در برابر لشکرکشی رژیم بعث برای عبور از تنگه راهبردی ابوقُرَیب و حمله به فَکّه و شرهانی در روز‌های پایانیِ جنگ. عراقی‌ها باید از سد یک پایگاه که شکل تنگه است عبور کنند که ...

جواد عزتی، حمیدرضا آذرنگ، امیر جدیدی، زنده یاد علی سلیمانی و مهدی پاکدل در فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» ایفای نقش کرده‌اند.