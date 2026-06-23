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استاندار ایلام از افزایش بیش از ۳۰ درصدی تردد زائران اربعین نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام با اشاره به روند روان تردد زائران از مرز بینالمللی مهران گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار نفر از این مرز تردد کردهاند.
وی افزود: تنها از بامداد امروز تا ساعت ۱۴، بیش از ۱۳ هزار نفر از مرز مهران عبور کردهاند که این آمار نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گفته وی، تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی به صورت کامل در آمادهباش قرار دارند.
استاندار ایلام همچنین از آمادگی پارکینگها، ناوگان حملونقل و هماهنگیهای انجامشده با مسئولان دو سوی مرز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران خبر داد و تأکید کرد: استان ایلام و شهرستان مهران آماده برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی هستند.