به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیضا گفت : باید با استفاده از تمام ظرفیت ها تلاش کنیم علاوه بر اینکه صنایع دستی در شهرستان بیضا رونق و جایگاه گذشته خود را حفظ کند ، با ارائه خدمات لازم نوجوانان و جوانان را نیز تشویق و ترغیب کنیم به فعالیت دراین صنایع بپردازند.

زارع افزود: با هدف تشویق و ترغیب هنرمندان ، متولیان و متصدیان صنایع با اهدای لوح سپاس مورد تجلیل قرار گرفتند.

او ادامه داد : احیای هنر صنایع دستی علاوه بر رونق تولید و ایجاد اشتغال در گردشگری که امروزه از آن به عنوان یک صنعت مهم یاد می شود و در زمینه ارز آوری نیز بسیار مهم وتاثیر گذار است.

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیضا در پایان گفت: در این برنامه فرهنگی از کارگاه های چرم دوزی در بازارچه شهر بیضا ، گوهر تراشی در روستای علی آباد تنگ و فرش دست بافت در روستای تل بیضا این شهرستان نیز بازدید شد.