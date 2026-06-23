به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر شد برای تعیین نماینده سوم کشورمان در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا دو مسابقه پلی آف برگزار شود.

بر این اساس در دیدار اول روز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه پاس تهران دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس بدون حضور تماشاگر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برنده این مسابقه روز ۸ تیرماه به مصاف تیم گل گهرسیرجان می‌رود که زمان و محل برگزاری این مسابقه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.