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سه دستگاه ماشینآلات راهداری به اداره راهداری و حملونقل جادهای لاهیجان و ۴ دستگاه خودروی عمرانی و خدمات روستایی به دهیاریهای بخش مرکزی و بخش رودبنه این شهرستان تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در مراسمی سه دستگاه ماشینآلات راهداری شامل یک دستگاه گریدر، بیل مکانیکی و لودر به اداره راهداری و حملونقل جادهای لاهیجان و چهار دستگاه خودروی عمرانی و خدمات روستایی به دهیاریهای بخش مرکزی و بخش رودبنه این شهرستان تحویل داده شد.
سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در آیین رونمایی و تحویل این خودروها، با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تقویت ناوگان خدماتی و عمرانی ادارات گفت: در یک سال گذشته با جذب اعتبارات و رایزنیهای صورت گرفته، ۱۰ دستگاه خودروی عمرانی، خدماتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی و خدماترسان لاهیجان تأمین و اختصاص یافته است.
علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان نیز در این مراسم بر ضرورت نوسازی و تقویت ناوگان عمرانی و خدماتی این شهرستان تأکید کرد و گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاههای اجرایی و دهیاریها، زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان و روستاییان را فراهم میکند.