به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش آئینی «روایت عشق» به نویسندگی و کارگردانی رضا تقی‌نژاد، با مشارکت مرکز هنر‌های نمایشی سوره با موضوع قیام و شهادت سالار شهیدان در ایام محرم الحرام در شهر‌های مختلف ایران اجرا و پس از آن اجرای خود را در کشور عراق و شهر کربلا ادامه می‌دهد.

«روایت عشق» پروژه نمایش میدانی بزرگی است که در آن بیش از ۵۰ بازیگر به ایفای نقش پرداخته که این نمایش ۸ روایت از واقعه کربلاست.

نمایش «روایت عشق» کاری از گروه فرهنگی، هنری و مذهبی «تئاتر خاک» است که از ۲ تا ۴ تیر در شهریار، ۴ تیر (ظهر عاشورا) در جنت آباد، ۴ تا ۷ تیر در محلات، ۸ تا ۱۳ تیر در اصفهان، ۱۴ تا ۱۸ تیر در میبد یزد، ۲۸ تیر در استاد معین میزبان مخاطبان می‌شود و پس از آن برای ادامه اجرا خود راهی کشور عراق و شهر کربلا می‌شود.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از سرپرست گروه: مهدی مقیمی اسفندآبادی، طراح حرکت فرم: مرضیه مقیمی اسفندآبادی، طراح لباس: سجاد مجرد، آهنگساز: امیر حسین رزازی، صدا پیشگان و مادحین: سجاد مجرد، امیر حسین براتی، احسان مولایی، حسن بهشتی، حسین مجرد و مجید نظیفی، دستیاران کارگردان: محمد حیدری و مرضیه مقیمی.