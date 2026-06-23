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حضرت ابوالفضل العباس (ع) در فرهنگ شیعه و مکتب عاشورا به عنوان نماد وفاداری، شجاعت، بصیرت و ایثار شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حضرت ابوالفضل العباس (ع) در فرهنگ شیعه و مکتب عاشورا به عنوان نماد وفاداری، شجاعت، بصیرت و ایثار شناخته میشود؛ شخصیتی که نور معرفت و ولایتمداری او پس از قرنها همچنان الهامبخش آزادگان جهان است.
کارشناسان مذهبی با اشاره به جایگاه حضرت عباس (ع) در واقعه کربلا، وی را فرزند شایستهامالبنین (س) و نمونه کامل بندگی خداوند دانسته و تأکید میکنند که ایشان در اوج قدرت و شجاعت، همواره خدمت به مردم و دفاع از حق را سرلوحه زندگی خود قرار داد.
به گفته آنان، حضرت ابوالفضل (ع) تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه شخصیتی آگاه، بصیر و برخوردار از معرفت الهی بود که علم و آگاهی خود را در مسیر دفاع از ولایت و ارزشهای دینی به کار گرفت.
کارشناسان مذهبی همچنین حضرت عباس (ع) را نماد مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم معرفی کرده و معتقدند در دنیای امروز که وفاداری و تعهد در معرض آسیب قرار گرفته است، سیره این شخصیت بزرگ میتواند چراغ راه جامعه اسلامی باشد.
آنان با اشاره به ولایتمداری حضرت ابوالفضل (ع) افزودند: علمدار کربلا در سختترین شرایط، لحظهای امام زمان خویش را تنها نگذاشت و با رد همه اماننامهها، وفاداری مطلق خود را به امام حسین (ع) به نمایش گذاشت.
به باور صاحبنظران، مهمترین پیام زندگی حضرت عباس (ع) برای جامعه امروز، مسئولیتپذیری، خدمت به مردم، دفاع از حق و ایستادگی در برابر دشمنان است؛ ویژگیهایی که میتواند زمینهساز اصلاح فردی و اجتماعی باشد.
حضرت ابوالفضل العباس (ع) به ما میآموزد که در برابر ظلم و باطل باید استوار و دشمنشکن بود و در مقابل نیازمندان و گرفتاران، همچون بابالحوائج مهربان، گرهگشا و خدمتگزار مردم ماند.
گزارش از عباس نواییان