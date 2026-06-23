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اعضای هیأت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان با استعفای سیروس پورموسوی سرمربی این تیم موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۵۰ امتیاز در رتبه سوم جدول لیگ یک قرار گرفته و این در حالی است که تنها ۴ هفته به پایان این فصل باقی مانده است. در همین حال سیروس پورموسوی سرمربی نفتی ها از سمت خود استعفا داد که مورد موافقت مدیران این باشگاه قرار گرفته است.
هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان امروز از ساعت ۱۰ صبح تشکیل جلسه داد و پس از بحث، تبادل نظر و ارزیابی عملکردی و با توجه به اینکه سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلایل شخصی ۲ مرتبه استعفایش را تقدیم هیات مدیره کرده بود، اعضای هیأت مدیره ضمن تقدیر از زحمات سرمربی با استعفای او موافقت کردند!
موافقت با استعفای پورموسوی نظر ۵ عضو هیأت مدیره باشگاه نفت آبادان به تصویب رسید و قرار بر این است که در اسرع وقت و با قید فوریت سرمربی جدید نفت آبادان تعیین شود.
نفت آبادان در هفته سی و یکم لیگ دسته اول روز شنبه باید مقابل پالایش نفت بندرعباس به میدان برود و باید دید چه کسی هدایت آنها را در این مسابقه برعهده خواهد داشت.