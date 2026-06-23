به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۵۰ امتیاز در رتبه سوم جدول لیگ یک قرار گرفته و این در حالی است که تنها ۴ هفته به پایان این فصل باقی مانده است. در همین حال سیروس پورموسوی سرمربی نفتی‎ ها از سمت خود استعفا داد که مورد موافقت مدیران این باشگاه قرار گرفته است.

هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان امروز از ساعت ۱۰ صبح تشکیل جلسه داد و پس از بحث، تبادل نظر و ارزیابی عملکردی و با توجه به اینکه سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دلایل شخصی ۲ مرتبه استعفایش را تقدیم هیات مدیره کرده بود، اعضای هیأت مدیره ضمن تقدیر از زحمات سرمربی با استعفای او موافقت کردند!

موافقت با استعفای پورموسوی نظر ۵ عضو هیأت مدیره باشگاه نفت آبادان به تصویب رسید و قرار بر این است که در اسرع وقت و با قید فوریت سرمربی جدید نفت آبادان تعیین شود.

نفت آبادان در هفته سی و یکم لیگ دسته اول روز شنبه باید مقابل پالایش نفت بندرعباس به میدان برود و باید دید چه کسی هدایت آنها را در این مسابقه برعهده خواهد داشت.