

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: ۲۲۰ امدادگر جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در قالب ۴۴ تیم عملیاتی در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی آماده ارائه خدمات هستند.

محمدپور افزود: هلال احمر خراسان‌جنوبی همچون سال‌های گذشته به عزاداران و سوگواران اباعبدالله‌الحسین (ع) در روز تاسوعا و عاشورا خدمات امدادی و درمانی ارائه می‌دهد.

وی گفت: همچنین ۱۹۸ خانه هلال جمعیت خراسان جنوبی نیز در شهر‌ها و روستاها، ضمن ارائه خدمات، بر رعایت نکات ایمنی تاکید می‌کنند.

سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ضمن تاکید بر پویش هر خانه هلال، یک بانک امانات، گفت: خیران و مردم در تجهیز بانک امانات خانه‌های هلال جمعیت هلال احمر در روستا‌ها و شهر‌ها با اهدای ویلچر، دستگاه اکسیژن ساز، کپسول، تخت و دیگر تجهیزات پزشکی یاری رسان نیازمندان باشند.