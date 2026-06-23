به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی گفت: ماموران پلیس آگاهی با رصدهاي اطلاعاتي به خبري مبني بر تهيه و توزيع برنج هاي تقلبي در يک کارگاه کابینت سازی در مناطقی از حاشيه شهر مرودشت و شیراز دست يافتند.

او افزود:‌ در تكميل تحقيقات و حضور به موقع پلیس آگاهی مشخص شد چهار فرد سودجو با خريداري برنج هاي نامرغوب و تبدیل آن با دستگاه های سورتینگ و افزودن رنگ دانه، روغن، زردچوبه و سبوس برنج طوری که قابل تشخیص برای عموم مردم نباشد، تبدیل به برنج معتبر ایرانی می نمودند و سپس برنج ها را با کيسه هاي برند معتبر و مرغوب بسته بندي و قصد فروش بين کسبه سطح شهر مرودشت، شیراز و سایر استان ها به قيمت بالا داشتند.

فرمانده انتظامي مرودشت بیان کرد: ماموران پس از شناسايي محل و اطمينان از صحت موضوع با هماهنگي قضایي وارد عمل شدند و ضمن دستگيري دو فرد متخلف، در بازرسي از آن محل چهار تن برنج تقلبی را کشف کردند.

سرهنگ مردانی با بيان اينکه هر دو کارگاه پلمب و ارزش برنج هاي کشف شده از سوي کارشناسان ۱۶ ميليارد ريال برآورد شده است، افزود : افراد متخلف پس از تشکيل پرونده مقدماتي براي سير مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

اودر پایان بیان کرد : تلاش برای شناسایی سایر همدستان و مکان هایی که به این روش امنیت غذایی شهروندان را به خطر می اندازند ، ادامه دارد .