به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز اجرای چهار طرح علمی ـ مشارکتی در مزارع پنبه استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف مدیریت تنش‌های اقلیمی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی، افزایش بهره‌وری تولید، ارتقای کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های تولید در دستور کار قرار گرفته است.

مجید صفری گفت: این بسته مدیریتی با محوریت انتقال دانش نوین کشاورزی به کشاورزان پیشرو طراحی شده است تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول، هزینه‌های تولید نیز کاهش یابد.

وی با تشریح محور‌های این طرح‌ها افزود: مقایسه ارقام پنبه (P.V.S)، تیمار بذور با هدف کنترل مؤثر آفات، تنظیم رشد گیاه با بهره‌گیری از هورمون پیکس و مدیریت تغذیه ضدتنش برای مقابله با گرمای شدید تابستان، چهار محور اصلی این برنامه‌های علمی را تشکیل می‌دهند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: نتایج حاصل از این آزمایش‌های میدانی در قالب برنامه‌های «روز مزرعه» و دوره‌های ترویجی تخصصی در اختیار سایر پنبه‌کاران استان قرار خواهد گرفت تا امکان بهره‌برداری گسترده از تجربیات و یافته‌های به‌دست‌آمده فراهم شود.

صفری اجرای این طرح‌ها را نشانه حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان دانست و گفت: این اقدامات بیانگر گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی هوشمند و مبتنی بر دانش در استان فارس است.

وی با اشاره به آثار تغییرات اقلیمی افزود: با توجه به پدیده گرمایش جهانی، تمرکز بر مدیریت تغذیه ضدتنش و استفاده از هورمون‌های تنظیم‌کننده رشد، پاسخی راهبردی به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش دما محسوب می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: این رویکرد علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست از طریق کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی با استفاده از روش تیمار بذر، می‌تواند به تثبیت تولید در شرایط بحرانی نیز کمک کند.

صفری در پایان اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها با افزایش پایداری تولید، نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه صنایع نساجی کشور خواهد داشت و امنیت زنجیره تأمین این بخش را در شرایط تنش‌های اقلیمی تضمین می‌کند.